中職新球季開打在即 樂天女孩驚傳「集體改名」

言梓璇（左）、穆又甯新球季改名上陣。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕隨著中華職棒新球季即將開打，樂天女孩（Rakuten Girls）也正式進入備戰狀態。今年開季最令球迷關注的，莫過於兩位人氣成員紛紛更換藝名，原名「小紫」的穆又甯與原名「Nikki」的言梓璇，皆選在賽季前夕以全新身分亮相，象徵在新賽季帶給粉絲全新的視覺與應援能量。

穆又甯（原名小紫）透露改名契機源於一次與朋友的算命經歷。當時老師竟精準點出連好友都不知道的「心悸」與「胸悶」隱疾，讓曾多次檢查卻查無病因的她大為震驚。為了健康預防與提升好人緣，她決定聽從建議將本名改為「邱澄甯」，並將藝名區隔為「穆又甯」。她坦言，這並非完全迷信，而是希望透過改名讓自己對健康更安心，達到心理上的正向防護。

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穆又甯到東京巨蛋為中華隊加油。（樂天桃猿提供）

同樣換上新名字的言梓璇（原名Nikki），則將改名視為一種「工作的儀式感」。她表示自己私下低調，希望透過新藝名將工作與生活區隔開來。在挑選名字時，她曾陷入嚴重的選擇障礙，直到看見「言梓璇」三個字，才瞬間覺得像穿上量身打造的新衣般合適。對她而言，改名並非想一步登天，更像是一個「重啟開關」，幫助自己以最佳心態面對球迷。

言梓璇希望大家記起她的新名字。（樂天桃猿提供）

為了在開季展現最完美的線條，兩位女孩私下也下足苦功。穆又甯近期頻繁透過直播分享「狂虐肌群」的訓練過程，從核心到全身肌群全面強化；言梓璇則專注於飲食控制與心理素質調整，力求在應援首日就讓大家看到能量滿滿的自己。兩人也感性向球迷喊話，希望能儘快被大家記住新名字，這就是對她們最大的支持與鼓勵。

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