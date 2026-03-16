一條粗鏈定情！夯團有喜了 啦啦隊女神點頭「在一起」超甜

〔記者張釔泠／台北報導〕新世代搖滾樂團粗大Band出道12年無預警宣布添生力軍，喜迎PIZZALI擔任「限定主唱」，把成軍時期代表作驚喜翻玩成全新熱血告白之歌《在一起2026》，當成獻給「粗工」們（樂迷名）最深情的白色情人節獻禮。

粗大Band邀請PIZZALI（左）翻玩樂團經典《在一起》。（連鍾玖美滿娛樂提供）

這對「搖滾與嘻哈」的熱血組合其實源自於去年九月粗大Band舉辦演唱會時邀請PIZZALI跨刀助陣，兩組人馬在舞台上火花四射，首唱粗大Band成軍初期的《在一起》remix版嗨翻全場，加上主唱老盧送上演唱會周邊「粗鍊」（初戀）感謝PIZZALI，以PIZZALI代表作《做我的初戀》「告白」：「你是我們的初戀！」讓樂迷樂不可支嗨喊「在一起」，促成雙方決定攜手合作。

請繼續往下閱讀...

粗大Band以歌告白，讓啦啦隊女神孟潔點頭跨刀MV。（連鍾玖美滿娛樂提供）

能與好友再續前緣合作，粗大Band嗨喊：「感謝PIZZALI，讓我們團平均年齡瞬間拉低五歲，瞬間又感受到剛出道成團的熱血衝勁！」而成功「入主」成為「限定主唱」的PIZZALI也說：「成為搖滾天團的『初戀』是我的榮幸。」

為了讓《在一起2026》增添年輕氣息，並中和過於濃厚的「陽剛味」，粗大Band特別祭出「顏值大絕」，力邀啦啦隊女神孟潔跨刀，對於女神點頭答應「在一起」拍MV，團員們笑稱這首歌的畫面感瞬間從「汗水味」變成了「可愛甜味」。

粗大Band以歌告白，讓啦啦隊女神孟潔點頭跨刀MV。（連鍾玖美滿娛樂提供）

粗大Band以歌告白，讓啦啦隊女神孟潔點頭跨刀MV。（連鍾玖美滿娛樂提供）

搭配歌曲告白氛圍，吉他手建龍竟不惜自毀形象大出奇招，在導演的建議下拋開包袱，戴上視覺衝擊力十足的「便便頭套」Kuso出演，試圖營造熱鬧的派對感。他大笑表示：「這完全是本色演出！雖然造型很荒謬，但只要大家看MV時能笑出來，一切都值得。」

粗大Band也宣告4/18將在台中Legacy舉辦《NUMBER 18 | 粗大Band難把愛停專場演唱會》，演唱會名稱巧妙運用歌曲《No.18》的英文諧音「難把愛停」，這四個字不僅饒富趣味，更承載了團員們對樂迷的承諾。實體購票於7-11 ibon（iNDIEVOX獨立音樂網）熱賣中，網路購票這裡查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法