巨肌男友體驗來了！韓猛男秀4月襲台「男女皆可入場」

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國猛男秀《TOUCH FIVE》宣布海外首站選在台灣！今（16）主辦單位宣布將於4月23日至26日在台北連續帶來6場演出，預告將掀起一場前所未見的感官狂潮。

韓國猛男秀《TOUCH FIVE》預告掀起一場前所未見的感官狂潮。（OCT.entertainment提供）

以強烈舞台魅力與近距離互動聞名的《TOUCH FIVE》，這次不只把韓國最火辣的猛男秀原汁原味搬來台灣，之所以能在競爭激烈的韓國猛男秀市場殺出重圍，一大關鍵是表演者的超高顏值與壓倒性體格。

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團員們的身材被韓國網友形容為「三開門冰箱等級」，寬肩、厚胸與標誌性的倒三角比例，讓粉絲一開場就被視覺震撼。

《TOUCH FIVE》表演者擁有超高顏值與壓倒性體格。（OCT.entertainment提供）

舞台設計同樣話題十足，從帶有時尚感的舞蹈段落，到讓人臉紅心跳的劇情橋段，例如濕身誘惑或狂野重機主題表演，每一段都以精準節奏與肢體張力挑動觀眾情緒，讓氣氛瞬間升溫。

最讓粉絲瘋狂的，是幾乎沒有距離感的互動設計，表演過程中，舞者會走進觀眾席與觀眾近距離互動，透過充滿魅力的舞步與舞台氣場，把整場演出變成沉浸式派對。

韓國猛男秀《TOUCH FIVE》主視覺。（OCT.entertainment提供）

台北場推出限定福利，每場將開放50名觀眾加價購拍照互動機會，讓粉絲能與歐巴近距離合照，也讓不少人笑說：「根本像是一日男友體驗。」

值得一提的是，在韓國猛男秀通常僅限女性觀眾入場，但本次海外巡演特別設計部分 不限性別場次，讓更多觀眾能一起感受這場充滿魅力與舞蹈能量的舞台。

「2026 SHOW MUSICAL《TOUCH FIVE》」將於4月23日至26日在台北演出，共6場表演，票價為2880、3680、4280與4880元，門票已在KKTIX開賣。

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