SM女團中國簽售！機場遭大力推擠肘擊 畫面曝光網友怒了

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國SM新女團「Hearts2Hearts」（簡稱H2H）最近推出新歌《RUDE!》，氣勢正好，近期她們前往中國上海舉行簽售，結果在機場卻爆發激烈推擠，隊長JIWOO（崔志宇）更疑似被保鑣大力推過去，畫面曝光後讓粉絲相當憤怒。

Hearts2Hearts的JIWOO被暴力推擠，粉絲看得好心疼。（翻攝自X）

Hearts2Hearts前往中國舉行簽售，一行人現身上海浦東機場時，現場粉絲人數眾多，為了保護藝人安全，現場身材高壯的保鑣人數還真不少，不過不知道是認錯人還是不小心推到，隊長JIWOO先是從後面被推向前，接著一名疑似保鑣的男子竟然直接大力推了JIWOO兩下，連續兩次被攻擊，明顯看得出JIWOO花容失色。

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JIWOO在中國的粉絲們將畫面PO上網，要求保鑣團隊出面說清楚，並希望SM娛樂能夠正視旗下藝人的人身安全。網友紛紛表示，「我真的一點都不想看到JIWOO被擠到」、「這是保護藝人的正確方式嗎？」、「保鑣是在保護路人嗎？」、「被粉絲肘擊，被保鑣推兩次，撞到安保一次，誰看了不說一句JIWOO好慘」、「在哪裡找這種保鑣，保護藝人」、「為什麼這樣對她？」、「請保護好她好嗎」。

WHAT THE HELLLLLL?????? WHY ARE THEY PUSHING JIWOO???????????? pic.twitter.com/gFGTyjvXq0 — jiwoo pics （@picscjiwoo） March 15, 2026

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