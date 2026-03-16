江宏恩《飛龍在天》30年後再進化？三立八點檔「AI後製」驚呆全台

〔記者蕭方綺／台北報導〕55歲的江宏恩近來在三立八點檔《百味人生》中飾演的角色突然「領便當」，劇情預告曝光後引發觀眾討論。事後他證實自己長期飽受嚴重失眠障礙困擾，醫師甚至警告若再不改善睡眠狀況恐有暴斃風險，讓他不得不忍痛請辭。不過在角色退場前，劇中一段利用AI製作的「湖中飛升」畫面卻意外成為焦點，離奇程度讓不少網友笑到不行，不少網友拿過去江宏恩飾演《飛龍在天》的飛龍當梗，表示：「飛龍經過三十年整個進化，腦中直接播放BGM：『親像飛龍～飛上天』！」

江宏恩在《百味人生》靠AI從湖面升起。（翻攝自YT）

從曝光的劇情片段可見，場景設在煙霧瀰漫的湖畔，江宏恩突然從湖中緩緩飛升，雙眼還發出紅光，讓大牙和陳謙文嚇到腿軟，沒想到下一秒，江宏恩又瞬間移動飛向另一端，畫面旁也特別標註「由AI呈現」，整個過程充滿超現實感。

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江宏恩在《百味人生》一頭濕髮緩緩升起，沒想到全靠AI。（翻攝自YT）

影片在網路瘋傳後掀起熱議，不少網友笑說我還以為出來會問：金斧頭、銀斧頭要選哪一個」、「從八點檔變成《戲說台灣》」。也有人反向支持劇組，「支持他們繼續做AI，至少可以讓長輩知道AI可以幹到什麼程度，降低詐騙與造謠影片。」連三立台劇官方小編也現身留言回覆：「想不到吧」。

陳謙文（左）和大牙在《百味人生》嚇到腿軟。（翻攝自YT）

另一方面，江宏恩經紀人上週向本報證實，他的失眠問題確實困擾已久，也影響拍戲狀態，因此日前殺青後，關於睡眠障礙部分，目前先讓江宏恩遵循醫囑的調養一下生活作息，後面陸續會有其他戲劇作品的安排，有適當公布的時機會再跟大家說。

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