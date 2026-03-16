奧斯卡》毫無懸念！潔西伯克利橫掃獎季 再以《哈姆奈特》封后

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡於台灣時間今天（16日）揭曉，最佳女主角毫無懸念由《哈姆奈特》潔西伯克利獲得，擊退包括《媽的踹爆你》蘿絲拜恩、《悠唱藍調》凱特哈德森、《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇以及《暴蜂尼亞》艾瑪史東，首度封后，也成為奧斯卡史上首位愛爾蘭影后。

36歲的潔西在《哈姆奈特》飾演莎士比亞的妻子，既展現溫柔而富有生命力的氣質，同時兼具富有層次的情感，沉穩而深刻。已先後拿下美國演員獎（前身「美國演員工會獎」）、英國電影學院獎與評論家選擇獎等重要獎項，幾乎橫掃了整個獎季，穩坐影后得主寶座。

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潔西伯克利獲得奧斯卡最佳女主角。（歐新社）

潔西在台上表示：「謝謝所有與我並肩而立的傑出女性。我被你們的藝術與內心深深啟發，我希望能與在場的每一位合作。」同時提到，愛爾蘭為了讓她的家人能到場陪伴，資助了他們的機票費用，她也感謝父親「教會我們勇敢做夢，不要被他人的期待所定義，而是追隨自己的熱情」。

接著潔西感謝伴侶弗雷德，並說：「我愛你，真的很愛你。你是最棒的爸爸，也是我最好的朋友，我想和你再生兩萬個孩子。」她透露，她是在《哈姆奈特》拍攝結束後一週懷上女兒艾拉，如今8個月大的她，「完全不知道現在發生了什麼……大概正夢見牛奶吧」。她對女兒說：「這其實是一件很大的事。」接著表示：「我愛你，也愛當你的媽媽，我迫不及待想與你一起探索人生。」

談到導演趙婷以及原著作者瑪姬歐法洛時，潔西說，深入理解這個角色、以及「試圖理解一位母親所能承載的愛的力量」，是她人生中最深刻的一次碰撞與旅程，最後感性表示：「今天是英國的母親節，所以我想把這個獎獻給母親心中那美麗而混亂的情感。我們每個人都來自一條女性的血脈，她們在逆境中仍持續創造。謝謝你們在這個角色中看見我。這是至高無上的榮耀，我真的難以置信。」

日前潔西為宣傳新片《科學新娘！》接受本報專訪，提到在獎季期間面對鎂光燈、預測、紅毯與各種喧囂，直言：「我就是順流而上吧！今天在這條河裡，然後明天可能又會在另一條河裡，其實就是過著自己的生活，不預設任何事情。」更直呼很榮幸能參與演出《科學新娘！》、《哈姆奈特》這些不可思議的電影，「也讓我有機會能與這些拍出偉大作品的女性並肩而立，至於會發生什麼，就讓它發生吧。」

恭喜潔西伯克利順利得獎！

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