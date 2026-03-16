自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

奧斯卡》毫無懸念！潔西伯克利橫掃獎季 再以《哈姆奈特》封后

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡於台灣時間今天（16日）揭曉，最佳女主角毫無懸念由《哈姆奈特》潔西伯克利獲得，擊退包括《媽的踹爆你》蘿絲拜恩、《悠唱藍調》凱特哈德森、《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇以及《暴蜂尼亞》艾瑪史東，首度封后，也成為奧斯卡史上首位愛爾蘭影后。

36歲的潔西在《哈姆奈特》飾演莎士比亞的妻子，既展現溫柔而富有生命力的氣質，同時兼具富有層次的情感，沉穩而深刻。已先後拿下美國演員獎（前身「美國演員工會獎」）、英國電影學院獎與評論家選擇獎等重要獎項，幾乎橫掃了整個獎季，穩坐影后得主寶座。

潔西伯克利獲得奧斯卡最佳女主角。（歐新社）潔西伯克利獲得奧斯卡最佳女主角。（歐新社）

潔西在台上表示：「謝謝所有與我並肩而立的傑出女性。我被你們的藝術與內心深深啟發，我希望能與在場的每一位合作。」同時提到，愛爾蘭為了讓她的家人能到場陪伴，資助了他們的機票費用，她也感謝父親「教會我們勇敢做夢，不要被他人的期待所定義，而是追隨自己的熱情」。

接著潔西感謝伴侶弗雷德，並說：「我愛你，真的很愛你。你是最棒的爸爸，也是我最好的朋友，我想和你再生兩萬個孩子。」她透露，她是在《哈姆奈特》拍攝結束後一週懷上女兒艾拉，如今8個月大的她，「完全不知道現在發生了什麼……大概正夢見牛奶吧」。她對女兒說：「這其實是一件很大的事。」接著表示：「我愛你，也愛當你的媽媽，我迫不及待想與你一起探索人生。」

談到導演趙婷以及原著作者瑪姬歐法洛時，潔西說，深入理解這個角色、以及「試圖理解一位母親所能承載的愛的力量」，是她人生中最深刻的一次碰撞與旅程，最後感性表示：「今天是英國的母親節，所以我想把這個獎獻給母親心中那美麗而混亂的情感。我們每個人都來自一條女性的血脈，她們在逆境中仍持續創造。謝謝你們在這個角色中看見我。這是至高無上的榮耀，我真的難以置信。」

日前潔西為宣傳新片《科學新娘！》接受本報專訪，提到在獎季期間面對鎂光燈、預測、紅毯與各種喧囂，直言：「我就是順流而上吧！今天在這條河裡，然後明天可能又會在另一條河裡，其實就是過著自己的生活，不預設任何事情。」更直呼很榮幸能參與演出《科學新娘！》、《哈姆奈特》這些不可思議的電影，「也讓我有機會能與這些拍出偉大作品的女性並肩而立，至於會發生什麼，就讓它發生吧。」

恭喜潔西伯克利順利得獎！

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中