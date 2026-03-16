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奧斯卡》甜茶失言也失最佳男主角！《罪人》麥可B喬丹首度稱帝

〔記者許世穎／綜合報導〕第98屆奧斯卡於台灣時間今天（16日）揭曉，萬眾矚目的最佳男主角正式揭曉，由《罪人》麥可B喬丹擊敗《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《橫衝直闖》提摩西夏勒梅以及以及《這不只是個間諜故事》華格納莫拉，首度稱帝。

麥可B喬丹首度在奧斯卡稱帝。（路透）麥可B喬丹首度在奧斯卡稱帝。（路透）

麥可B喬丹在《罪人》分飾性格截然不同的雙胞胎兄弟，日前也獲得指標性的「美國演員獎」（前身「美國演員工會獎」）影帝，《橫衝直闖》提摩西夏勒梅在獎季起初呼聲極高，但近日因失言稱「沒人在乎芭蕾舞與歌劇」，引起軒然大波，未知是否因此影響，導致他失去影帝獎座。

「上帝是美好的，」麥可B上台後說道，隨後他向坐在觀眾席、陪同出席的母親致意，也向坐在其他位置的家人們大聲致謝。談到導演萊恩庫格勒，他表示兩人已合作過五次：「能稱你為合作夥伴與朋友，我感到非常榮幸，謝謝你給我機會，也給我空間讓我能被看見。我也愛你，兄弟。」

39歲的麥可B也加入了奧斯卡最佳男主角得主中的傑出黑人演員行列，成為歷史上第六位獲得此獎的黑人男演員。此前得主包括1964年憑《原野百合花》獲獎的薛尼鮑迪、2002年憑《震撼教育》獲獎的丹佐華盛頓、2004年憑《雷之心靈傳奇》獲獎的傑米福克斯、2007年憑《最後的蘇格蘭王》獲獎的佛瑞斯特惠特克，以及2022年憑《王者理查》獲獎的威爾史密斯。

麥可B也提到了在他之前取得成就的前輩，並感謝「在場的每一個人，以及在家支持我事業的所有人。你們希望我成功，而我也想做到，因為你們選擇相信我。謝謝你們一直願意為我下注。」最後表示，他會「繼續向前、持續進步，努力成為最好的自己」。

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