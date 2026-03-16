51歲林志玲美貌「出神入畫」不輸蒙娜麗莎 夢回大學時期

〔記者陳慧玲／台北報導〕林志玲51歲依然優雅美麗，最近她去參觀日本大塚國際美術館，身處一幅幅名畫之中，讓她覺得宛如重回大學時期上美術課和歷史課，網友則誇她美貌逼人，笑說不輸名畫蒙娜麗莎。

林志玲氣質優雅參觀美術館，連背影也美。（翻攝自臉書）

在社群分享一張張美照，林志玲談到參觀美術館心得：「在這裡你一定會看到，『我有看過！』、『我一直想要去看！』、『我很欣賞這件作品！』的藝術作品！好像我大學時期的美術歷史教科書一頁一頁呈現在眼前，不同的展廳重現了古代遺址和教堂壁畫的整個環境，依原尺寸用陶板復刻展示全球26個國家及地區，190多間美術館收藏的古今共1093幅畫作！」

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林志玲參觀日本大塚國際美術館，開心分享心得。（翻攝自臉書）

這次參訪，林志玲談到：「真的很大的大塚國際美術館，有大約4km的參觀路程，好似一站就可以體會了世界旅行，感受到大開眼界的藝術洗禮。光與風，海洋與檜木香，非常舒適的住宿和令人驚喜的料理，謝謝這個溫暖的邀請。」

林志玲欣賞名畫，網友感謝她的分享。（翻攝自臉書）

看到林志玲身處畫作中，網友直誇：「太美，都看不見藝術品了」，還有網友嘴甜笑稱「蒙娜麗莎都輸慘了！」也有不少網友覺得「志玲姊姊和畫作融合一體了」，另有網友說：「謝謝志玲姊姊讓我們大開眼界。」

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