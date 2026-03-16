受虐母犬疑變白骨 米可白發聲：虐待零容忍需要「動保警察」

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市1隻1歲大的杜告母犬「健康」疑遭飼主用繩子瘋狂抽打，淒厲的叫聲被民眾PO上網，引發大批網友怒火，不料母犬事後竟離奇消失月餘，14日有民眾在伸港找到1隻狗屍，愛狗人士認為就是「健康」的屍體，金鐘藝人米可白心疼發聲虐待生命，應該零容忍，台灣需要「動保警察」讓受虐的狗狗在第一時間就能被保護，也讓施虐者知道傷害生命，是有代價的。

受虐母犬疑變白骨，米可白強調虐待零容忍需要「動保警察」。（資料照）

米可白在臉書PO文指出這幾年到底有多少狗狗被虐殺？每一次新聞出來，大家憤怒、轉發、要求重罰，但最後呢？《動保法》的罰則不痛不癢，執法不夠嚴格，通報制度也漏洞百出。當虐待生命的代價這麼低，施虐者當然還會繼續做，悲劇也就不會停止。「健康」長期被鐵鍊綁著毆打，倒在地上抽搐。被發現時，頭骨裂開、左側牙齒被打斷。能想像牠生前承受了多少痛苦、恐懼與絕望嗎？

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日前發現的白骨，將送驗檢測是否為受虐母犬「健康」。（資料照）

她指出，動保警察這件事，討論、修法已經十年了，卻始終過不了。難道這些孩子的生命，真的不重要嗎？虐待生命，應該零容忍。台灣需要「動保警察」讓受虐的孩子在第一時間就能被保護，也讓施虐者知道傷害生命，是有代價的。對政府或動保單位來說，這可能只是一個案件，但對我們這些在乎生命的人來說，每一隻狗狗都是生命。

愛狗人士重金懸賞尋找受虐母犬「健康」。（資料照）

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