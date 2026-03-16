女人何苦為難女人！元配林咚咚再咬小三雪碧

雪碧（左）介入元配林咚咚的家庭，事件餘波盪漾。（資料照、圖取自臉書「林咚咚和她的3隻小豬」，本報合成）

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色教主「雪碧」方祺媛爆出祕密生女，隨後遭藝人林咚咚控她根本就是小三，最後雪碧和林咚咚老公郭柏均被判須賠45萬，而雪碧、林咚咚的恩怨相隔至今6年，10日雪碧突發文點名「林小姐」說：「請別死咬我不放，女人何苦為難女人！」

《鏡週刊》報導，林咚咚受訪表示沒跟雪碧聯絡，不曉得她為何要說這些，「也許是有人向雪碧追討郭柏均債務。」報導指出，郭柏均的父母向友人借款200萬，當時由郭柏鈞擔任擔保人，沒想到超過還款日後卻沒錢還。

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林咚咚透露這幾年陸續有人告訴她郭柏均在外欠債，但她自己也是債主之一，「小孩全是我一個人在養，他欠的恐怕下輩子也還不完」，看到雪碧突PO文向她喊話，林咚咚認為可能郭柏均的債主也去找雪碧，想撇清和郭柏均關係。

至於雪碧日前發文並標註「林小姐」說：「請別死咬我不放，女人何苦為難女人！」並表示：「欠你一句對不起，大家各自過幸福的生活。」對此，林咚咚表示看完哭笑不得，當時獨自面對哭鬧孩子，卻看到雪碧和老公曬恩愛，「把我當時狼狽當作你們愛情戰利品，妳當時怎麼不覺得『女人何苦為難女人』？」

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