自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝忻跑首爾馬拉松 起跑7公里開始胃絞痛

謝忻開心在攝氏6度風雨中，以4小時12分完成首爾馬拉松路跑。（翻攝自謝忻臉書）謝忻開心在攝氏6度風雨中，以4小時12分完成首爾馬拉松路跑。（翻攝自謝忻臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕南韓首爾馬拉松15日登場，因平坦地形加上偏涼天氣，一向號稱亞洲最速賽道，藝人謝忻昨也參與路跑，自以為準備充分，比賽清晨從明洞飯店出發時，她神清氣爽，信心滿滿，7公里之後肚子竟開始絞痛。

謝忻說，這是她從沒在馬拉松比賽中發生的狀況，一開始試著以冷處理方式面對，但肚子的絞痛越演越烈，沿途只能開始狼狽地拼命找廁所，在連跑了3次廁所後，知道自己無法達到設定目標，當下難免有些遺憾，但依然任性地決心一定要完賽。

那時縱使肚子的絞痛幾乎榨乾身體所有能量，謝忻坦言自己也感到了前所未有的自由，「反正來不及了，那就拋開時間的制約，簡單而純粹地跑完全程吧！」

隨著心念一轉，謝忻開心在攝氏6度風雨中，慢慢撐著、跑著、哼唱著、手舞足蹈著，最後以4小時12分跨過了終點線，她驕傲說：「42.195的距離很長，長到足以發生很多事，或許，就像人生一樣。」

首爾馬拉松（Seoul Marathon）是韓國歷史最悠久、獲世界田徑總會（WA）白金標籤認證的頂級賽事，通常於每年3月舉行。賽道以平坦、起伏小著稱，起點為光化門廣場，終點為蠶室奧林匹克主競技場，被譽為「亞洲最適合創造PB（個人紀錄）賽道」，吸引眾多國際跑者挑戰。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中