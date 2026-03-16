謝忻跑首爾馬拉松 起跑7公里開始胃絞痛

謝忻開心在攝氏6度風雨中，以4小時12分完成首爾馬拉松路跑。（翻攝自謝忻臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕南韓首爾馬拉松15日登場，因平坦地形加上偏涼天氣，一向號稱亞洲最速賽道，藝人謝忻昨也參與路跑，自以為準備充分，比賽清晨從明洞飯店出發時，她神清氣爽，信心滿滿，7公里之後肚子竟開始絞痛。

謝忻說，這是她從沒在馬拉松比賽中發生的狀況，一開始試著以冷處理方式面對，但肚子的絞痛越演越烈，沿途只能開始狼狽地拼命找廁所，在連跑了3次廁所後，知道自己無法達到設定目標，當下難免有些遺憾，但依然任性地決心一定要完賽。

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那時縱使肚子的絞痛幾乎榨乾身體所有能量，謝忻坦言自己也感到了前所未有的自由，「反正來不及了，那就拋開時間的制約，簡單而純粹地跑完全程吧！」

隨著心念一轉，謝忻開心在攝氏6度風雨中，慢慢撐著、跑著、哼唱著、手舞足蹈著，最後以4小時12分跨過了終點線，她驕傲說：「42.195的距離很長，長到足以發生很多事，或許，就像人生一樣。」

首爾馬拉松（Seoul Marathon）是韓國歷史最悠久、獲世界田徑總會（WA）白金標籤認證的頂級賽事，通常於每年3月舉行。賽道以平坦、起伏小著稱，起點為光化門廣場，終點為蠶室奧林匹克主競技場，被譽為「亞洲最適合創造PB（個人紀錄）賽道」，吸引眾多國際跑者挑戰。

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