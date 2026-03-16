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娛樂 最新消息

卓榮泰赴日拚外交成照妖鏡 照出一堆人不願台灣變更好

行政院長卓榮泰（中）7日現身東京巨蛋為台灣隊加油。行政院發言人李慧芝重申，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付。（中央社）行政院長卓榮泰（中）7日現身東京巨蛋為台灣隊加油。行政院發言人李慧芝重申，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由卓揆支付。（中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕行政院長卓榮泰7日親赴日本東京，為WBC世界棒球經典賽台灣隊加油，被視為是外交突破，藍營卻質疑卓榮泰公器私用，對此，律師呂秋遠反酸：「那些人只想『自廢』而已吧！」昨（15）晚深夜，呂秋遠再度發聲。

呂秋遠表示，明明卓榮泰到日本看球賽事件，是非常重要的外交突破，但順著中國的脈絡走，就是會變成這麼不堪，「從1972年台日斷交以後，到2011年的311地震之前，台日邦交都是冰凍期，也沒有台日友好這種事。日本的外交部長，即使因為颱風，不小心要迫降在桃園，也會以拒絕下機的方式，彰顯尊重一個中國的立場。」

他進一步分析，台灣的重要政治人物，被中國禁足，不論私人，不論公務，到非邦交國就是重要的外交事件，「為了讓外交可以突破，台灣的高層就得要以不小心過境、不小心迫降、不小心渡假、不小心看球賽等方式，讓地主國有說詞可以應付中國，也可以往後繼續擴大戰果。」

結果，從東京的台灣捷克之戰，到現在日本隊都已經被委內瑞拉在邁阿密擊敗了，台灣的某些人竟然還在緊咬「追究」卓榮泰，呂秋遠認為真的有部分人已經生病了，「一件難得的外交突破，被稱斤論兩評論與質疑，讓這場外交突破被踐踏在地。他們之所以質疑這件事，重點就在於貶低這次的成就，讓沒空了解真相的國人以為卓榮泰有特權，包機去東京看球賽，問題是，這是誰想要的結果？」

呂秋遠直言一場出訪，真的是一面照妖鏡，「照出了這麼多人，不願意台灣變得更好。」

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