（台綜專題5）康康揭密3大天王武功！驚吐演藝圈「死的死、逃的逃」

〔記者傅茗渝／專訪〕綜藝圈長青樹康康（康晋榮）近來憑藉中視《綜藝一級棒》重返巔峰，不僅收視率頻頻奪冠，更展現出中生代大哥的扛壩子實力。年屆60歲的他談吐幽默犀利，不僅自嘲這次主持機會是「撿到的」，更語出驚人地表示：「演藝圈這幾年死的死、逃的逃，機會才輪到我們這些便宜好用的！」

康康（圖）分享從張菲、吳宗憲與胡瓜身上學到的主持心法。（資料照，記者陳奕全攝）

談到接下《綜藝一級棒》的契機，康康展現出一貫的「老二哲學」。他直言演藝圈近年動盪不安，許多前輩或同僚因出事、生病或引退而淡出螢光幕，「在這種大環境下，機會自然掉到我們這些願意拚、CP值高的中生代身上。」

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康康透露，當初中視找上門時，酬勞並非天價，但在太太的暖心鼓勵下：「快 60 歲了還有舞台，而且在老東家中視，一定要接。」過去他在嘉義錄影時，常獨自搭高鐵、身邊連個助理都沒有，如今在節目組備受尊重，這種認同感對他而言遠比酬勞更重要。他原本謙虛地將目標設定在「收視老二」，沒想到成績亮眼，甚至能衝上全台第一。

胡瓜（左）對節目節奏與主副Key的精準掌控，更成為康康（右）主持時的教科書。（資料照，萬星傳播提供）

能在演藝圈多年，康康自比為海綿，不斷吸收各路天王的精華。他提到張菲教會他「三思而後行」，即便外人以為菲哥是臨場發揮，其實私下都在廁所背稿，這讓他養成了凡事必先備稿的嚴謹習慣。而在吳宗憲身上，他學到了極致的反應力，但他也不忘提醒自己不能過度依賴天賦；至於胡瓜對節目節奏與主副Key的精準掌控，更成為他主持時的教科書。他感嘆，自己在吳宗憲與高凌風這兩位風格迥異的大哥夾縫中求生存，一邊是不彩排的天才，一邊是極致要求完美的嚴師，這種「危機就是轉機」的磨練，才造就了他現在的應變能力。

張菲（右）教會康康（左）「三思而後行」，左為吳宗憲。（資料照，記者胡舜翔攝）

年近60歲的體力挑戰也接踵而來。康康坦言自己正處於男性更年期，錄影收工後常累到不知不覺睡著。為了維持體能，他現在過著極度規律且自律的生活，每天清晨三點睡、六點起，送完兒女上學後再補眠，下午更雷打不動地快走五公里逼汗。他自爆前陣子為了演出效果，拚命模仿「超級瑪利」跳躍，結果隔天腰部移位壓迫神經，讓他驚覺自己已不再年輕，現在凡事都得量力而為。

康康自嘲「撿到主持機會」，演藝圈再迎舞台。（中視提供）

康康在為人處世上也更加謹慎。面對演藝圈近年頻傳的負面新聞，他發展出一套自保之道。現在出外聚餐，若包廂內有不認識的女性，他會堅持左右兩旁不能坐異性，就怕招致誤會。他深信「真金不怕火煉」，但也感嘆沒做的事情被誤會很冤枉，有做的話則是紙包不住火。現在的他選擇多稱讚、少批評，在保護自己的同時，也用這份處世智慧守住得來不易的演藝舞台。

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