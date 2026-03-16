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娛樂 日韓

《榮耀：她們的法庭》連5週台灣冠軍 李奈映親謝台粉

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《榮耀：她們的法庭》話題再升溫！該劇連續5週稱霸MyVideo戲劇榜冠軍，16、17日將迎來最終大結局，3位女主角日前接受越洋訪問，得知作品在台灣人氣爆棚，開心向觀眾表達感謝。

李奈映透露其實來過台灣多次，印象非常好：「台灣一直是我覺得很親切的地方，而且食物真的很好吃。」希望劇中想討論的價值與訊息，能跨越語言與文化被觀眾理解，「如果觀眾能在角色身上找到共鳴，那對我來說非常開心。」

《榮耀：她們的法庭》由李奈映（左起）、鄭恩彩、李清娥飾演三女律師，聯手對抗顛覆整個國家的性交易醜聞。（MyVideo提供）《榮耀：她們的法庭》由李奈映（左起）、鄭恩彩、李清娥飾演三女律師，聯手對抗顛覆整個國家的性交易醜聞。（MyVideo提供）

3人聊起台灣話題停不下來。李清娥表示私下很常到台灣旅行，因此聽到作品在台灣受到歡迎特別有感，「這裡是我很喜歡的地方，所以真的覺得很親切。」

鄭恩彩是唯一還沒來過台灣的，但一直非常想來，「我很喜歡台灣的流行文化，也很想試試看台灣食物。」被問到最想吃什麼，她毫不猶豫回答：「小籠包！」

其實在拍攝時，3人就靠「聊美食」拉近距離；鄭恩彩說，大家第一次同框的戲就是討論要吃什麼，而劇中經常出現的韓式小吃，對她們來說就像「靈魂食物」，只要一起吃飯就很容易放鬆聊天。

李奈映謝謝台灣粉絲，直說跨越文化產生共鳴最開心。（MyVideo提供）李奈映謝謝台灣粉絲，直說跨越文化產生共鳴最開心。（MyVideo提供）

李清娥也笑說，在韓國很多人打招呼第一句就是「吃飯了嗎？」就像英文的「How are you」，聊吃的反而是最自然的社交方式。

劇中3人飾演專業又強勢的律師，拍攝過程中也不斷被彼此的演技驚艷。李奈映表示，鄭恩彩飾演的姜信才在關鍵時刻展現的冷靜判斷力非常迷人，尤其說出「妳先走，後面的事我來負責」那一刻，整個角色的領袖氣場瞬間爆發。

鄭恩彩則反過來大讚李奈映在面對神祕少女「敏書」時的眼神演技，「那種平靜卻沉重的力量，很像真正成熟的大人。」

李清娥也點名李奈映在監獄得知敏書身世的戲份，「她對角色的共感非常細膩。」同時也稱讚鄭恩彩在與母親對戲時的層次設計，讓角色更加立體。

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