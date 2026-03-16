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娛樂 日韓

日本美女主播端「飯山照」爆紅！曾自爆一天排便4次

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本朝日電視台新人主播松岡朱里近日在晨間節目《羽鳥慎一モーニングショー》成為話題人物，她不只被視為「王牌主播候補」，還因一張照片讓網友集體瞳孔放大。

日本朝日電視台新人主播松岡朱里真誠不做作圈粉。（翻攝自X）日本朝日電視台新人主播松岡朱里真誠不做作圈粉。（翻攝自X）

朝日台主播官方IG日前公開一張照片，松岡朱里戴著黑框眼鏡，雙手捧著一碗堆得像小山一樣的白飯，笑著面對鏡頭。

她在貼文中寫道：「我的活力來源就是吃！去吃燒肉時，我都會說『請給我大碗白飯！』不過希望今年能改成說『中碗就好』。」

照片一出，網友立刻暴動：「她是大胃王嗎？」、「那碗飯真的太誇張」、「不知道為什麼，大碗飯跟她很搭。」

松岡朱里最愛吃白飯，還要一大碗的那種。（翻攝自IG）松岡朱里最愛吃白飯，還要一大碗的那種。（翻攝自IG）

而松岡朱里其實早就因為「超直率發言」成為節目焦點。某次談到便秘話題時，她竟然在直播中大方說：「我排便非常順暢，一天大概4次。」連主持人羽鳥慎一都忍不住吐槽：「妳講得這麼清新自然，反而讓人想幫妳加油。」

另外一次節目中，她看到柴犬在沙地打滾時，直接說：「這隻狗有點抖M耶。」這句話立刻讓主持人笑翻：「主播很少這樣講吧！」不過正是這種毫不做作的個性，讓松岡朱里迅速累積人氣。

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