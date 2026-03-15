（直擊）SJ東海、銀赫抱抱好閃！寵粉問E.L.F.：可以唱到熬夜嗎

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄櫻花季今天（15日）夢時代廣場畫下完美句點，SUPER JUNIOR D&E作為壓軸演出，嗨翻全場。兩人稱天氣很好，竟然在台上寬衣解帶，銀赫解開胸前扣子，東海也鬆開領帶、解開襯衫前3顆鈕扣，讓現場掀起尖叫聲，紛紛大喊「脫掉」，銀赫不甘示弱，搞笑嗆粉絲：「那你們脫！現在不是那個氣氛啦！」笑翻全場。

SUPER JUNIOR D&E在高雄櫻花季開唱，銀赫、東海熱力四射。（讀者提供）

D&E以《Bout you》、《GGB》揭開序幕，他們並非第一次參加櫻花季，對櫻花季很是了解，東海回憶起上次來參加，現場有多棵櫻花樹，「但粉絲說歐巴那都是假花啊！」銀赫還故意說：「那棵大樹也是假花嗎？」笑翻粉絲。兩人實在很會操弄台灣粉絲，不停假裝說「這是最後一首歌了」，還幽默詢問粉絲：「今天有沒有應援啊？」

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遺憾今天是拼盤，並沒有準備應援。不過東海詢問：「後面還有表演藝人嗎？你們不用回家也行了？」銀赫則說：「我們一起唱到熬夜也沒關係嗎？」台下E.L.F.當然瘋狂大喊「好」，奉陪到底。

SJ不愧是灶咖男團，東海用中文預告，7月25日會在高雄演出，「大家會來我的演唱會嗎？真的嗎？期待你們的應援。」銀赫則是為自己主持的台灣選秀節目宣傳，希望大家能夠準時收看。東海、銀赫感情要好，兩人當場擁抱、頭靠頭，數度掀起台下E.L.F.（粉絲名）的尖叫聲。

他們獻唱《Go High》、《B.A.D》、《Danger》、《Growing Pains》、《Share My Love》、《Oppa Oppa》以及《Run Away》等等，不過粉絲意猶未盡不停呼喊要安可，不過東海、銀赫稱「真的沒有歌了啦」，後來他們詢問粉絲：「剛剛的歌曲裡面你們選一首！」再次演唱《Run Away》為演出畫下句點。

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