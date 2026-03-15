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娛樂 日韓

（直擊）台粉大合照喊YA！VIVIZ瞬間回頭：太勾錐了吧

台粉大合照時大喊「YA」，讓VIVIZ覺得很可愛。（讀者提供）台粉大合照時大喊「YA」，讓VIVIZ覺得很可愛。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓國女團VIVIZ今天（15日）在高雄櫻花季演出，在演出尾聲時，3人與大家大合照，聽到台灣人大喊「YA～」銀河突然轉頭大讚：「可愛！高雄可愛！你們揪勾錐！」信飛聽到粉絲反應不夠熱烈，裝狠問粉絲：「這邊是怎樣！？你們反應沒很好欸？」立刻激起粉絲尖叫聲，讓3人心滿意足。

VIVIZ信飛十分漂亮。（讀者提供）VIVIZ信飛十分漂亮。（讀者提供）

VIVIZ由SinB（信飛）、Eunha（銀河）、Umji（嚴智）組成，信飛表示：「我們上次來高雄已經過了一段時間，這次擔心不知道天氣如何，現在發現天氣超好，隔了很久來到高雄，可以親自看見大家，覺得很開心。」嚴智分享，雖然春天漸暖，不過還沒看到花朵綻開，「白天彩排的時候看到很多盛開的櫻花（假花），感謝工作人員準備了這麼漂亮的舞台，感謝觀眾，謝謝大家的參與。」銀河則是坦言相當激動，希望大家給予大聲的應援。

VIVIZ嚴智站C位。（讀者提供）VIVIZ嚴智站C位。（讀者提供）

她們來台灣也沒有錯過美食，嚴智第一次吃了釋迦，信飛則是在超商大血拼，買了很多好吃的東西。她更興奮分享：「我們結束要去吃火鍋，所以我們會更用心表演！」展現吃貨性格。嚴智遺憾停留在高雄的時間不久，「這裡很好觀光吧，那裡有摩天輪、購物廣場，還有你們啊，所以我們在高雄的時光會非常幸福。」

VIVIZ帶來多首夯曲。（讀者提供）VIVIZ帶來多首夯曲。（讀者提供）

VIVIZ今天演唱《Shhh!》、《Cliché》、《Untie》、《PULL UP》、《BOP BOP!》、《MANIAC》等歌曲，從頭嗨到尾，讓粉絲滿載而歸。信飛表示，今天想要帶來可愛的樣貌，所以有些歌曲不會在今天表演，嚴智用中文可愛的說：「VIVIZ今天不勾錐，你們勾錐！」她們承諾，下一次來台一定會演唱《La La Love Me》給大家聽。

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