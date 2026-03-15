（直擊）ALI飆唱《咒術迴戰》神曲超圈粉！今村憐央熱血喊：台灣是好朋友

ALI表演圈粉無數。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕日本樂團「ALI」連續5年來台開唱，今天（15日）他們現身高雄櫻花季開唱，帶來為動漫《咒術迴戰》獻唱的片尾曲《LOST IN PARADISE》，嗨翻全場。主唱「LEO」今村憐央太會炒熱氣氛，拜託大家全部站起來！瞬間把現場變成KTV大包廂，事後更是不少網友發文：「我都被ALI圈粉了！」

ALI邀請全場站起來﹐現場嗨到不行。（寬寬整合行銷提供）

ALI（Alien Liberty International）以強烈音樂風格與高辨識度著稱，他們曾為《咒術迴戰》、《BEASTARS》獻唱歌曲，深受台灣歌迷歡迎。今天他們以《仁義なき戦い》（~Dance You, Matilda~）揭開序幕，不得不說主唱今村憐央真的超級帥氣，留著鬍子、西裝打領帶的他站在舞台上霸氣十足，令台下歌迷都折服他的魅力之下。

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ALI。（寬寬整合行銷提供）

ALI在台上架勢十足，還當場拿出中文信表達感謝，誠意也十足，「大家好，開心嗎？很開心現場好多人，很開心每年都能來台灣，連續五年了！只有台灣能夠如此！台灣對我來說，像是長大後認識的好朋友，你們難過、我也難過，你們開心、我就開心，今後也一起超越國界、性別、音樂類型，一起前進。你跟我，就算我們變成阿公阿嬤也要相親相愛，我們是來自日本東京的ALI。」台灣歌手「鶴 The Crane」今天也驚喜助陣，合唱《NEON》，因為ALI上次幫鶴站台，這次換鶴回報，形成良好的台日互動。

ALI與全場大合照。（寬寬整合行銷提供）

他們一連演唱《Wild Side》、《VIM》、《黄金の彼方》（Golden Horizon）等歌曲，倒數第二首正是為《咒術迴戰》演唱的《LOST IN PARADISE》，爆發力十足的嗓音，聽得現場嗨到不行。在最後一首歌之前，今村憐央用全英文向全場粉絲喊話，「PLEASE STAND UP！！」超熱血的吼叫極具穿透力，不管是VIVIZ、SUPER JUNIOR的粉絲都受到感染，真的都站起來，隨著《Funky Nassau》音樂擺動，難怪表演結束後，ALI的名字立刻上了熱搜，且Threads上一片好評，都是「被圈粉了」的留言。

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