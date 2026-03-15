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娛樂 最新消息

（雷）偷拍裙底太敢拍！《轉學來的女生》娜諾反釣噁男觀眾吵翻

《轉學來的女生：重啟》依舊走暗黑校園路線。（翻攝自Netflix）《轉學來的女生：重啟》依舊走暗黑校園路線。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國爆紅暗黑校園劇《轉學來的女生》推出全新續作《轉學來的女生：重啟》，該劇昨（14）上線第二集，因觸及校園「偷拍裙底」風波，引發觀眾兩極討論。

以下有雷：

第二集故事設定在一所高中，3名男學生組成偷拍團隊，專門鎖定排球隊女生，甚至在更衣室與校園各處安裝隱藏攝影機。更誇張的是，校方不但沒有處理問題，反而責怪女生「裙子太短」，這樣的設定一出，火速讓觀眾直呼「太荒謬」。

《轉學來的女生：重啟》校長責怪女生「裙子太短」挨批太荒謬。（翻攝自Netflix）《轉學來的女生：重啟》校長責怪女生「裙子太短」挨批太荒謬。（翻攝自Netflix）

和過去幾季不同，這一集「Nanno」娜諾不再利用其他學生復仇，而是親自出面。她先幫女生們找出更衣室偷拍鏡頭，接著開始反過來戲弄那些偷拍男。劇情最諷刺的一幕是，Nanno故意穿著越來越短的裙子在攝影機前走動，當男生們以為終於拍到超屌畫面，結果鏡頭每次都在關鍵時刻故障。

《轉學來的女生：重啟》第二集觸及校園「偷拍裙底」風波惹議。（翻攝自Netflix）《轉學來的女生：重啟》第二集觸及校園「偷拍裙底」風波惹議。（翻攝自Netflix）

更狠的是，當3名男生終於拍到「裙底照」並興奮慶祝時，Nanno揭露真相，瞬間讓3人陷入自己打造的羞辱陷阱。另外，最後畫面甚至致敬經典電影《發條橘子》，男主角被迫睜開眼睛看著畫面，而Nanno則露出標誌性笑容。

不少粉絲認為，這一季的Nanno不再像過去那樣冷酷、詭譎，「以前像黑暗復仇天使，現在比較像惡作劇女王。」也有人覺得劇情太刻意、過度強調性暗示，讓原本嚴肅的議題變得奇怪。不過也有觀眾大讚Nanno的反擊方式依舊夠狠，只是這一次，她選擇讓加害者自己掉進陷阱。

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