「真人版娜美」超敬業 嚴寒拍戲堅持穿比基尼、迷你裙

Netflix真人影集《航海王》第二季已於3月10日上線。（Netflix提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Netflix真人影集《航海王》第二季已於3月10日上線，立刻吸引大批粉絲討論，除了劇情、場景都充分致敬原作，最讓人敬佩的是「真人版娜美」艾蜜莉路德（Emily Rudd）為了最高程度還原角色，只說了一句「該露就露」，在劇中換上比基尼演出，寒冬時也堅持穿著迷你裙，全劇組都說她把還原度拉到最滿。

｢真人版娜美」艾蜜莉路德，為原汁原味呈現，寒冬也堅持穿比基尼、迷你裙。（翻攝自IG）

原本《航海王》第二季當中有一段戲，原作中娜美穿著無袖背心，真人版拍攝的時候，卻遇上嚴寒氣候，加上有大量動作場面，服裝設計師擔心演員會失溫，特地把上衣調整成長袖，並在細節上稍微妥協，沒想到艾蜜莉本人卻堅持要穿迷你裙演出，否則就不是娜美了。

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艾蜜莉本人就是《航海王》粉絲，很了解娜美角色個性。（Netflix提供）

另外一段娜美與薇薇公主激烈對打的橋段，艾蜜莉在造型討論的時候，就堅持「迷你裙要留下」，因為她認為這是娜美標誌性輪廓，原作粉絲看到真人版有出入一定會很失望，故堅持忠實還原。

艾蜜莉本人在接演《航海王》前，本身就是資深海賊迷，對原作熟悉的她，在詮釋角色前非常重視細節，盡可能不做更動。

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