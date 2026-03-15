自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

1300萬粉絲網紅帶貨翻車 爆食安問題恐罰款台幣418億元

中國網紅鹿哈擁有1300萬粉絲。（翻攝自微博）中國網紅鹿哈擁有1300萬粉絲。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國網紅「鹿哈」凌達樂，因神似男星鹿晗，累積了1300萬粉絲。先前他在網路上與「鹿啥」、「王俊卡」、「王二博」、「黃子城」、「權酷龍」、「易烊干洗」等網紅合組男團「ESO」，靠惡搞韓國偶像團體EXO走紅，自稱月收入高達500萬人民幣（約新台幣2332萬元）。後來他擔心自己違法，向網友道歉宣布改名用本名凌達樂直播賣貨。日前他捲入食品安全風波，直播間熱銷的即食毛肚疑似存在生產環境髒亂、違規加工等問題，若依直播間所稱「假一賠三」或「假一賠十」承諾，可能要面臨高價賠償金額。

鹿哈曾自爆月收入約新台幣2332萬元。（翻攝自抖音）鹿哈曾自爆月收入約新台幣2332萬元。（翻攝自抖音）

凌達樂販售的即食毛肚爆出製作工廠衛生條件惡劣，毛肚在加工過程當中直接放在地面冷卻，部分地面還出現裂損情形。此外，作業人員在蒸煮過程中還抽菸，可能產生交叉污染問題；產品泡發過程當中也可能違規使用雙氧水，但配料表並未標示相關成分。目前生產商已被責令停止生產、停業整頓，之後依調查結果向社會大眾公布。

鹿哈（左）後來以本名凌達樂做直播帶貨。（翻攝自微博）鹿哈（左）後來以本名凌達樂做直播帶貨。（翻攝自微博）

凌達樂在單一電商平台的銷售紀錄顯示，該款毛肚累積銷量接近3千萬單，依照直播間所言「假一賠三」計算，賠償金額約為26.9億人民幣（約新台幣125億元）；若依「假一賠十」計算，賠償金額高達89.7億人民幣（約新台幣418億元）。

對此，凌達樂所屬公司相關負責人表示，問題曝光後，於第一時間聯繫生產廠家，當地市場監管部門也迅速查封工廠進行抽樣檢測，目前各方正等待官方檢測結果與調查報告。

吸菸過量，有礙健康

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中