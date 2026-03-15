1300萬粉絲網紅帶貨翻車 爆食安問題恐罰款台幣418億元

中國網紅鹿哈擁有1300萬粉絲。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國網紅「鹿哈」凌達樂，因神似男星鹿晗，累積了1300萬粉絲。先前他在網路上與「鹿啥」、「王俊卡」、「王二博」、「黃子城」、「權酷龍」、「易烊干洗」等網紅合組男團「ESO」，靠惡搞韓國偶像團體EXO走紅，自稱月收入高達500萬人民幣（約新台幣2332萬元）。後來他擔心自己違法，向網友道歉宣布改名用本名凌達樂直播賣貨。日前他捲入食品安全風波，直播間熱銷的即食毛肚疑似存在生產環境髒亂、違規加工等問題，若依直播間所稱「假一賠三」或「假一賠十」承諾，可能要面臨高價賠償金額。

鹿哈曾自爆月收入約新台幣2332萬元。（翻攝自抖音）

凌達樂販售的即食毛肚爆出製作工廠衛生條件惡劣，毛肚在加工過程當中直接放在地面冷卻，部分地面還出現裂損情形。此外，作業人員在蒸煮過程中還抽菸，可能產生交叉污染問題；產品泡發過程當中也可能違規使用雙氧水，但配料表並未標示相關成分。目前生產商已被責令停止生產、停業整頓，之後依調查結果向社會大眾公布。

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鹿哈（左）後來以本名凌達樂做直播帶貨。（翻攝自微博）

凌達樂在單一電商平台的銷售紀錄顯示，該款毛肚累積銷量接近3千萬單，依照直播間所言「假一賠三」計算，賠償金額約為26.9億人民幣（約新台幣125億元）；若依「假一賠十」計算，賠償金額高達89.7億人民幣（約新台幣418億元）。

對此，凌達樂所屬公司相關負責人表示，問題曝光後，於第一時間聯繫生產廠家，當地市場監管部門也迅速查封工廠進行抽樣檢測，目前各方正等待官方檢測結果與調查報告。

吸菸過量，有礙健康

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