Wendy前腳剛走！JOY接棒台北開唱 Red Velvet神曲連發嗨翻

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團Red Velvet成員這週齊來台開唱，Wendy前天（13日）在高雄夢時代參加高雄櫻花季，兩天後輪到JOY在今天（15 日）於台北Legacy TERA舉行《2026 JOY ASIA TOUR “JOY SPLASH”》台北場，這也是她此次亞洲巡演的海外第一站。

Red Velvet的JOY單槍匹馬來台開唱。（UNI Global提供）

JOY以《Hello》揭開序幕，用中文向Luvies（粉絲名）打招呼：「大家好，我是JOY，好久不見，很抱歉我的中文不是非常好。」除了在台上多次喊緊張，甚至開場還有些發抖，但因為現場的熱情讓她的緊張感慢慢褪去。

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演出前半段接連帶來《Je T’aime》、《La Vie En Bleu》等歌曲，她分享巡演名稱「JOY SPLASH」的概念，希望把幸福、喜悅與慰藉像水花一樣傳遞給大家。JOY也趁空檔分享近況，透露自己除了歌手活動外，也以演員朴秀英（或譯朴秀榮）身分拍攝新劇《獨一無二的浪漫》，並為角色剪去長髮，以短髮造型展現不同面貌。

Red Velvet的JOY俏皮又可愛台下數度發出尖叫聲。（UNI Global提供）

隨後她帶來多首OST組曲，包括《好人》、《我的嘴唇》、《狐狸啊》與《Shiny Boy》，並翻唱經典名曲《Nothing’s Gonna Change My Love For You》，表示希望藉由這首歌向粉絲傳達「未來也一起走下去」的心意。JOY分享粉絲事前投稿的故事與照片，與Luvies們互動討論，接著進入遊戲時間，不僅挑戰表情三連拍與Red Velvet歌曲隨機舞蹈，包括《Psycho》等夯曲，還進行畫圖猜題，題目甚至包含許多台味元素，讓全場笑聲不斷。最後更與觀眾開啟手機燈合影，留下珍貴的紀念。

Red Velvet的JOY一身粉衣出現在舞台上，太美了驚艷全場。（UNI Global提供）

演出尾聲，JOY接連帶來《LOVE SPLASH》、《Day By Day》與《Happy Birthday To You》等歌曲，並以，Luvies們也在這時候舉起手幅應援，她驚喜向全場Luvies道謝表示：「今天是我的第一場海外演出，所以非常緊張，出現了些小失誤，多少有些遺憾，但因為有大家的愛，所以我度過了非常幸福的時光。」她表示為了這次活動準備了非常多歌曲，並在台上說捨不得走，最後在《夏天來信 Scent Of Green》的歌聲中，為這場充滿互動與溫度的台北首演畫下完美句點。

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