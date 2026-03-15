日本8強出局！WBC意外救了Netflix曝關鍵

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）今（15）上演日本在8強賽中，以5比8敗給委內瑞拉，不僅連霸夢碎，也終止連6屆晉級4強的紀錄。然而比起比賽結果，本屆WBC另一個更大的話題為轉播方式的改變。這是WBC首次由Netflix獨家轉播，日本地面電視完全沒有直播。

大谷翔平領軍的日本隊遺憾止步經典賽8強。（達志影像）

賽前不少人抱怨：「看棒球還要付錢？」也有人直言：「為什麼一定要訂閱Netflix？」甚至有人擔心，年長球迷可能因此不再追比賽。加上Netflix規定禁止酒吧等場所公開播放，也讓部分人覺得賽事氣氛會下降。但比賽開打後，情況卻出現意外轉變，因為日本觀眾終於可以看到所有國家的比賽；像是台灣對韓國的經典戰役，雙方激戰到延長賽才分出勝負，台灣隊獲勝後球員落淚，不少觀眾也跟著感動。

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另一場美國對義大利更是超級冷門。被視為「史上最強」的美國隊竟然爆冷落敗，讓不少球迷直呼「這就是WBC的魅力」。因此即使日本隊提前出局，不少觀眾反而表示：「真正精彩的比賽現在才開始。」網上甚至出現不少聲音：「現在反而覺得Netflix很好」、「如果不是全場直播，很多經典比賽根本看不到。」

也有人認為，這次WBC或許是日本體育轉播的轉折點。因為在歐美，付費看運動早就是常態。而日本球迷現在也開始面對一個現實：未來想看世界級比賽，可能真的得先付費。

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