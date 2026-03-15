自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本8強出局！WBC意外救了Netflix曝關鍵

〔記者鍾志均／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）今（15）上演日本在8強賽中，以5比8敗給委內瑞拉，不僅連霸夢碎，也終止連6屆晉級4強的紀錄。然而比起比賽結果，本屆WBC另一個更大的話題為轉播方式的改變。這是WBC首次由Netflix獨家轉播，日本地面電視完全沒有直播。

大谷翔平領軍的日本隊遺憾止步經典賽8強。（達志影像）大谷翔平領軍的日本隊遺憾止步經典賽8強。（達志影像）

賽前不少人抱怨：「看棒球還要付錢？」也有人直言：「為什麼一定要訂閱Netflix？」甚至有人擔心，年長球迷可能因此不再追比賽。加上Netflix規定禁止酒吧等場所公開播放，也讓部分人覺得賽事氣氛會下降。但比賽開打後，情況卻出現意外轉變，因為日本觀眾終於可以看到所有國家的比賽；像是台灣對韓國的經典戰役，雙方激戰到延長賽才分出勝負，台灣隊獲勝後球員落淚，不少觀眾也跟著感動。

另一場美國對義大利更是超級冷門。被視為「史上最強」的美國隊竟然爆冷落敗，讓不少球迷直呼「這就是WBC的魅力」。因此即使日本隊提前出局，不少觀眾反而表示：「真正精彩的比賽現在才開始。」網上甚至出現不少聲音：「現在反而覺得Netflix很好」、「如果不是全場直播，很多經典比賽根本看不到。」

也有人認為，這次WBC或許是日本體育轉播的轉折點。因為在歐美，付費看運動早就是常態。而日本球迷現在也開始面對一個現實：未來想看世界級比賽，可能真的得先付費。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中