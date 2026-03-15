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娛樂 日韓

台粉送情人節禮物 李茂珍見「玫瑰燈海」嚇到：怎麼會有！？

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國創作歌手李茂珍昨天（14日）二度台北開唱，在Legacy TERA舉辦個人演唱會《2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI》， 適逢白色情人節，他帶來多首浪漫歌曲，而粉絲則舉起玫瑰花燈當作情人節禮物，讓李茂珍又驚又喜。

李茂珍與粉絲一起度過白色情人節。（網銀國際影視提供）李茂珍與粉絲一起度過白色情人節。（網銀國際影視提供）

李茂珍昨天別出心裁地帶來「與粉絲共度李茂珍的一天」，以喜怒哀樂四種情緒主題，帶領粉絲展開情感流轉的音樂旅程。暌違一年再見到台粉前來支持，李茂珍感動地說：「來到現場，看到好多人！真的很謝謝大家對我的支持。」

演唱會以《Slainte!》熱烈揭幕 ，李茂珍解釋「eMUtion」是將自己的名字結合「情緒」創的新字，希望大家能在這場演唱會毫無保留地宣洩情感，首先是粉絲熟悉的《Ordinary Confession》、《Summer in Korea》象徵每天早晨時刻的啟動儀式。李茂珍透露自己和大家一樣，難免會遇到煩悶時刻，為此刻選唱《Translucent Stranger》、《MUMU's Day》及《Persona》，希望粉絲透過歌曲知道「不是只有我這樣啊」而被療癒到，帶動全場隨著音樂搖擺，徹底釋放累積已久的壓力。

演唱會適逢3月14日白色情人節，李茂珍透過歌單感謝粉絲選擇前來和他共度夜晚，帶來浪漫組曲《Meant To Be》、《Two of us》及《Propose》，甜度爆表。用心的粉絲同樣為情人節準備了驚喜，舉起玫瑰花燈為李茂珍應援，李茂珍看到台下粉絲手拿玫瑰花燈，呆萌地說：「怎麼會出現這個？我的表演怎麼出現我不知道的東西？」讓他笑說自己反而又被粉絲寵愛了。

李茂珍電台DJ，解答粉絲投稿問題。（網銀國際影視提供）李茂珍電台DJ，解答粉絲投稿問題。（網銀國際影視提供）

近年在節目主持魅力爆發的李茂珍更化身電台DJ，將現場變成大型電台直播般的氣氛，親自閱讀粉絲投稿關於「喜怒哀樂」的問題，他認真傾聽後一一給予回應，並隨著話題不同，即興演唱DICKPUNKS《VIVA青春》、《Heavy Days of Youth》、《Bye Bye》以及經典歌曲《Fly Me to the Moon》等。

日子總會有感到悲傷的時刻，李茂珍感性表示，希望他的歌詞能為大家生活的每個瞬間加油打氣，在疲累的一天結束後，擁有一點點甜美的休息時光，以動人心弦的鋼琴版《Rest》、《Rain and you》及《Remember》撫慰粉絲疲憊心靈，再次展現他「音色強盜」唱功，首首狂飆高音也毫不費力。

相較其他情緒主題，李茂珍在「悲傷」主題安排最多歌曲，鼓勵大家，其實悲傷也是一種紓解情緒的方式，透過曲風多樣的歌曲呈現這個情緒，可以是明快節奏去抑制眼淚，也可以自然釋放情緒，揹起吉他，自彈自唱《Orpheus》、《Bird on the edge》、《Fall in fall》，再連唱《When it snows》、破億名曲《Episode》，誠意十足。

李茂珍展現「音色強盜」唱功，狂飆高音也毫不費力。（網銀國際影視提供）李茂珍展現「音色強盜」唱功，狂飆高音也毫不費力。（網銀國際影視提供）

粉絲為李茂珍在後台準備滿滿美食，李茂珍把握時間大飽口福，特別對台式牛肉口味泡麵讚不絕口，雖然吃的時候不知道正確水量比例，但是自己隨便亂泡的版本就很好吃了，相信用正確吃法的話一定會更美味，開心直喊：「謝謝大家的禮物，牛軋糖原味和咖啡口味都好好吃，還有在韓國很有名的酒，每樣都非常喜歡！」

演出最後來到「快樂」主題，李茂珍帶著全場歡動起來，邀請粉絲大聲跟唱，用盡全力熱情演唱《Reference》與《Coming of age story》後，為不捨呼喚著他的粉絲們再度登場，演唱粉絲期待已久的招牌歌曲《信號燈》，專屬台北的「李茂珍的一天」畫下完美句點。

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