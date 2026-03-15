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娛樂 歐美

珍妮佛蘿培茲賭城表演驚險一瞬間 自爆離婚三次才懂「這件事」

〔記者陳慧玲／綜合報導〕性感天后「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲，目前固定在「賭城」拉斯維加斯駐演，前兩天在熱舞時不慎在舞台上絆到，險些就要摔在舞台上，幸好她即時穩住，沒有發生尷尬窘境。最近她也在演出中分享小故事，透露是在和第三任老公馬克安東尼離婚後，才更懂得如何處理離婚事務。

珍妮佛蘿培茲在賭城穿著這套秀服表演時，險些摔在舞台上。（翻攝自IG）珍妮佛蘿培茲在賭城穿著這套秀服表演時，險些摔在舞台上。（翻攝自IG）

珍妮佛蘿培茲演唱她2011年的單曲《On the Floor》時，一個舞步沒有站好，差一點點就要摔在舞台上，現場觀眾為她捏把冷汗，但也誇讚只有她可以化險為夷，臨危不亂把這首歌表演完。

日前珍妮佛在賭城表演時也和觀眾坦誠交流，自爆：「在第三次離婚之後，我才真正開始擅長處理離婚這件事。」她曾有過四段婚姻，其中第三次是和歌手馬克安東尼離婚，那段婚姻維持10年後，兩人於2014年離婚。

珍妮佛蘿培茲自爆，第三次離婚之後，她才更懂得處理離婚事務。（翻攝自IG）珍妮佛蘿培茲自爆，第三次離婚之後，她才更懂得處理離婚事務。（翻攝自IG）

珍妮佛和馬克安東尼有一對龍鳳雙胞胎，她談到：「那是一段艱困的日子，我當時真的快要放棄了。我是說，我當時是個單親媽媽，帶著一對6歲的雙胞胎，我給我的一位導師打了電話。」她提到的心靈導師是一位作家路易絲，「她對我說，『珍妮佛，妳是跳舞的，對吧？』，我說，『是的。』她又問，『當妳學跳舞的時候，如果舞步錯了，妳會怎麼做？』我說，『我會一直練習，直到跳對為止。』她說，『沒錯，珍妮佛，永遠不要停止跳舞。』」

這次珍妮佛把自己的故事說給觀眾聽，並表示：「我也希望你們每個人都能如此。」並充滿感觸說：「無論生活給你們帶來什麼，都要跳舞，跳舞，再跳舞，一遍又一遍，一遍又一遍，我太愛你們了！」

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