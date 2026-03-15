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娛樂 日韓

Rosé一件白背心就時髦 牛仔褲穿搭掀粉絲搶同款

韓國天后級女團BLACKPINK成員Rosé近來在國際樂壇大放異彩。（翻攝自IG）韓國天后級女團BLACKPINK成員Rosé近來在國際樂壇大放異彩。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國天后級女團BLACKPINK成員Rosé近來在國際樂壇大放異彩。今年2月她受邀在第68屆葛萊美獎擔任表演嘉賓，成為史上首位在該舞台進行個人表演的K-POP歌手，氣勢驚人。她與「火星人」Bruno Mars合作的歌曲《APT.》更一舉拿下年度錄音、年度歌曲及最佳流行組合／團體表演三項大獎，聲勢再攀高峰。

Rosé身上穿的牛仔褲僅搭配簡單白色坦克背心，立刻顯出（翻攝自IG）Rosé身上穿的牛仔褲僅搭配簡單白色坦克背心，立刻顯出（翻攝自IG）

除了音樂成績亮眼，Rosé的時尚品味同樣備受關注。造型多變、可甜可酷的她，近期一套極簡穿搭掀起粉絲討論。Rosé以白色坦克背心搭配高腰直筒Levi's牛仔褲亮相，看似簡單卻時髦感十足，不少粉絲看了紛紛入手同款。寬鬆靴型牛仔褲以直筒版型為基礎，褲腳微微外擴，成功修飾腿部線條，也讓整體造型更顯率性。

Rosé身上穿的外套及褲子已經銷售一空。（翻攝自IG）Rosé身上穿的外套及褲子已經銷售一空。（翻攝自IG）

Rosé對牛仔褲情有獨鍾，她也曾穿上帶有仿舊水洗設計的寬鬆靴型牛仔褲，搭配落肩剪裁外套，巧妙展現身形比例，休閒之中又不失精緻感。

Rosé參加巴黎時裝週穿著草綠色平口澎袖迷你洋裝亮相。（翻攝自IG）Rosé參加巴黎時裝週穿著草綠色平口澎袖迷你洋裝亮相。（翻攝自IG）

除了私服穿搭引發話題，Rosé的紅毯造型同樣吸睛。日前她出席巴黎時裝週時，身穿Saint Laurent草綠色平口澎袖迷你洋裝亮相，在巴黎鐵塔前以慵懶又迷離的眼神入鏡，展現既嬌媚又時尚的女神氣場，再次成為全場焦點。

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