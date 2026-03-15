（影）多明尼加球員記者會吐茶！日韓網友齊怒：在羞辱大谷

〔記者鍾志均／綜合報導〕今年世界棒球經典賽（WBC）話題不只在球場上，場外一段影片也引發軒然大波。多明尼加兩名球員在記者會上的舉動，被網友批評「超級失禮」，甚至被解讀成根本在「侮辱大谷翔平」。

多明尼加投手Sandy Alcántara（左）在記者會上將瓶裝茶喝了一口就吐掉，引爆網友集體砲轟。（翻攝自YouTube）

畫面中，投手Sandy Alcántara還沒坐下，就拿起桌上的瓶裝茶喝了一口。沒想到下一秒，他突然皺起臉，直接把茶吐到場外，一旁的隊友Geraldo Perdomo看到後，則默默把桌上的茶瓶藏到桌子底下。

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尷尬的是，那瓶茶其實是本屆WBC官方贊助商伊藤園的產品「お～いお茶」。影片曝光後，日本球迷瞬間炸鍋：「原本支持多明尼加，現在直接不想看了」、「吐掉真的太失禮」、「在記者會這樣做真的太誇張。」更誇張的是，這段影片還傳到韓國社群。由於大谷翔平在韓國人氣也極高，不少韓國球迷直接開罵：「這根本是在羞辱大谷」、「太沒禮貌了」、「球打得好，不代表做人也好。」

大谷翔平被說躺著也中槍。（達志影像）

諷刺的是，場外爭議不斷，但多明尼加在場上的戰績卻相當恐怖。小組賽4戰全勝，八強更是10比0提前擊敗韓國，展現奪冠氣勢，接下來，他們明（16）將與美國隊正面對決，爭奪決賽門票。

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