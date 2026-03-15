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娛樂 電視

許莉廷認愛AcQUA源少年林毓家 拍霸凌戲碼玩真的...狠罵死對頭：啞狗

許莉廷（左起）、玨君、余杰恩、李國毅、禾浩辰出席公視台語《小孩才做選擇》記者會。（記者潘少棠攝）許莉廷（左起）、玨君、余杰恩、李國毅、禾浩辰出席公視台語《小孩才做選擇》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕玨君、余杰恩、許莉廷今（15日）出席公視台語台《小孩才做選擇》記者會，分享拍攝花絮。玨君劇中飾演未婚懷孕的高中生，余杰恩、許莉廷則分別飾演暗戀玨君的同學以及死對頭。

玨君是公視台語台表演班培訓出的潛力新星演員。（記者潘少棠攝）玨君是公視台語台表演班培訓出的潛力新星演員。（記者潘少棠攝）

玨君是公視台語台表演班培訓出的潛力新星演員，從激烈的海選中脫穎而出，經歷過三次試鏡，她談起接到角色時感受，「其實超級開心，因為我覺得角色超級酷、超有個性的。在那個年紀，未婚懷孕，大肚子走在校園，要承受好多異樣的眼光，非常勇敢」，為了理解角色，她甚至跑到高中校門口和學生聊天，「我問一個高中生，如果同班同學懷孕要生下來你會支持嗎？他馬上說『如果她想清楚，我就會支持她啊』，那一刻我被他的直率帥到了，也解開我對角色的疑問。」

余杰恩飾演默默暗戀玨君的同學，他形容角色「很單純、溫暖以及聰明」，最打動他的是角色不畏懼世俗眼光、堅持不放棄的精神，他更用角色名字「春海」形容自己的情感立場：「『春海』就像春天的海，不會太冷也不會太熱，無意間把妳包覆起來，是一種恰到好處的溫柔。」他也表示再次和牧森合作，之前在電影《進行曲》同樣飾演高中生，他打趣說：「我們很像穿越的老人再回來現代演高中生，我是他們年齡中比較大的28歲，離高中又更遠一點，所以我完全不懂什麼是特殊選才。」

許莉廷形容自己飾演的角色是「光鮮亮麗、被寵愛有加的女孩」。（記者潘少棠攝）許莉廷形容自己飾演的角色是「光鮮亮麗、被寵愛有加的女孩」。（記者潘少棠攝）

許莉廷飾演玨君的死對頭「心心」，她形容角色是「光鮮亮麗、被寵愛有加的女孩」，她笑言和玨君詮釋的角色剛好相反，「因為心心非常看重未來規劃，一步一步往目標前進。如果是她面對未婚懷孕，跟原本規劃大轉彎一定是天崩地裂。」

另外，許莉廷演出霸凌玨君的戲份時，導演指令要讓玨君哭出來，許莉廷直接用台語飆罵：「妳是『啞狗』嗎？」讓玨君瞬間入戲落淚，許莉廷在劇中同時是直播主，她表示：「最大挑戰是要用台語直播！」透露元旦要拍直播的橋段，因為要用台語講，加上那場戲要一鏡到底，跨完年也睡不著，就直接到劇組報到拍那場戲。

許莉廷與AcQUA源少年成員林毓家交往中，被問及跨年是否一起過時，她大方回：「他在表演。」透露當天是在家與爸媽一起跨年。

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