「國際章」變成麵包超人？ 章子怡臉蛋變圓 網驚：認不出

中國女星章子怡向來以骨感美人著稱。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「國際章」章子怡昨（14）晚以全球代言人身分出席珠寶品牌旗艦店開幕活動，不過很多人都訝異，過去仙氣飄飄、骨感動人的章子怡，怎麼臉蛋變得圓潤起來？難道是體重管理出問題？穿著白色深V長裙、身披皮草大衣的章子怡明顯變得豐腴，面部表情也變得僵硬。

章子怡近日出席珠寶品牌活動，臉蛋明顯變圓。（翻攝自微博）

打扮得異常貴氣的章子怡，因為臉蛋變圓了，像個被邀請到現場的富太太，配戴著綠松石項鍊的她，展現出豪門氣息。章子怡因替新片做準備，配合角色需求特地增重10公斤，臉上的僵硬則被網友懷疑是剛做完醫美。

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章子怡工作室曬出花絮，讓一頭大波浪長髮披散而下。（翻攝自微博）

章子怡工作室微博也第一時間曬出花絮照，在台上梳著包頭的章子怡，特地將一頭長髮放下，同時脫下外套，許多粉絲都忍不住留言：「以後繼續大波浪披髮好嗎？」、「為什麼臉變成這樣了？」

章子怡憑《醬園弄．懸案》獲得最佳電影角色。（翻攝自微博）

日前章子怡出席香港電影編劇家協會頒獎典禮，憑《醬園弄．懸案》獲得最佳電影角色，當時她透露自己4月會拍一部新戲，還吊足眾人胃口說「不是愛情，也不打」。不過，她也表示不是自導自演的《游過海岸一百米》，章子怡指出該作品仍在前期準備中，還在忙劇本，應該不會這麼快開拍。提到選角問題，有人提問原本吳慷仁飾演的角色臨時被換成田栩寧，這件事是真的嗎？章子怡澄清，指出該片尚未開始選角，她自己應會參與選角工作。

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