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娛樂 歐美

「貝嫂」維多莉亞最心痛的母親節！長子眼中只有丈母娘

〔記者陳慧玲／綜合報導〕今（15日）是英國的母親節，足球名人貝克漢特別在社群貼出老婆「貝嫂」維多莉亞過去挺著大肚子的孕照，感性表達對她的感謝，不過今年的母親節，對維多莉亞來說可能感受複雜，因為今年1月她和老公被長子布魯克林「開撕」，親子關係破裂，而今天母親節，布魯克林心中只有丈母娘，在社群分享昨天為岳母慶生的照片。

貝克漢貼出老婆維多莉亞過去懷孕照片，祝福她母親節快樂。（翻攝自IG）貝克漢貼出老婆維多莉亞過去懷孕照片，祝福她母親節快樂。（翻攝自IG）

貝克漢向維多莉亞表達祝福：「祝最棒的媽媽母親節快樂！妳是我們四個孩子的榜樣，我們非常愛妳，也無比感激我們共同擁有的這個家，祝妳母親節快樂，如果說誰最值得擁有這份特別的節日祝福，那一定是妳，我愛妳！」維多莉亞則回應：「我非常愛你們。」

布魯克林（左）向岳母（右）獻上生日及母親節祝福。（翻攝自IG）布魯克林（左）向岳母（右）獻上生日及母親節祝福。（翻攝自IG）

除了祝福老婆母親節快樂，貝克漢也向自己的媽媽，還有他的岳母表達母親節祝福。相較之下，長子布魯克林的心則只偏向丈母娘那一方，他分享和老婆妮可拉及岳母的合照，並談到：「最棒的岳母生日快樂！我非常愛您，希望您有最美好的一天。」母親節的祝福僅限於丈母娘。

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