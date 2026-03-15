最美千金何超蓮曬恩愛閃片 甜靠竇驍賞澳門大秀

何超蓮（右）曬出自己與老公竇驍甜蜜蜜看ˇ《水舞間》的畫面。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與中國男星竇驍結婚3年。先前香港影壇大亨向華強的妻子「向太」陳嵐爆料「富家女和男演員鬧離婚」，外界都將矛頭指向何超蓮與竇驍。夫妻兩人之後刻意出席時尚品牌活動，試圖打破婚變傳聞。近日何超蓮又與竇驍公開放閃，以行動證明兩人依舊恩愛。

何超蓮（左）與竇驍的世紀婚禮至人仍為人津津樂道。（香港星島日報）

何超蓮素有「最美千金」美稱，她與竇驍結婚時舉辦的世紀婚禮讓人印象深刻。不過竇驍的演藝事業始終未見明顯起色，甚至被外界嘲笑是「贅婿」。去年夫妻倆爆出婚變傳聞，外傳是竇驍為了舉辦峇里島奢華婚禮花光積蓄，婚後卻被何超蓮嚴加防範，不願簽下婚前協議；另一說法則是何鴻燊三房陳婉珍出錢舉辦世紀婚禮，而竇驍給了約2千萬台幣的聘禮。種種傳聞紛紛擾擾，始終離不開「錢」字。

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竇驍甜蜜的攬住何超蓮的肩頭。（翻攝自微博）

昨（14）日何超蓮曬出影片，畫面中的她穿著格子裝，笑嘻嘻地欣賞澳門大秀《水舞間》。何超蓮在影片中表示：「其實我看過了，我陪2位員工，還有豆豆（竇驍）一起看。」她也曬出與竇驍並肩坐在一起、開心吃爆米花，以及竇驍摟著她的甜蜜畫面，似乎想以行動打破婚變傳聞。

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