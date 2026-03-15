王思佳4歲女方向感超好 人肉GPS導航成功：真的有猴子

藝人王思佳與華裔美籍老公於2016年結婚，兩人育有1女「小王美｣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人王思佳與華裔美籍老公於2016年結婚，兩人育有1女「小王美｣，雖然王思佳的老公非常低調，不願曝光，但王思佳卻經常曬小王美的照片。近日王思佳透露4歲的小王美，告訴她想去一個「有猴子溜滑梯的地方玩」，夫妻倆想破頭都不知道女兒說的是什麼地方？還好女兒方向感極佳，竟然當起人肉GPS，也讓王思佳大呼：方向感比我好。

王思佳曝光和女兒小王美之間的趣事。（翻攝自臉書）

一家三口跳上車之後，由小王美帶路，她很興奮說「媽媽你們不知道在哪裡？我帶妳們去，可是我不會開車喔」。只見小王美明確指揮著王思佳往哪個方向，最後果然找到了女兒口中的猴子溜滑梯，王思佳讚嘆：「女兒的方向感比我好，記憶力也很驚人」。

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透過小王美的「人肉導航」，王思佳夫妻果然找到有猴子的溜滑梯。（翻攝自IG）

到達有猴子溜滑梯之後，小王美超開心，王思佳這才發現，原來是溜滑梯上有猴子的圖案，跟女兒形容得一模一樣。王思佳感慨，當父母跟著孩子一起探索世界，女兒成功帶著王思佳夫妻找到溜滑梯之後，開心說：「媽媽妳看，真的有猴子對不對」。小王美的童言童語也讓王思佳大呼：太可愛了。

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