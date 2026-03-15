泰山望族獨子結婚5年 親揭不辦婚禮「任性內幕」

許莉廷（左起）、玨君、余杰恩、李國毅、禾浩辰出席公視台語台新戲《小孩才做選擇》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李國毅、禾浩辰今（15日）出席公視台語台新戲《小孩才做選擇》記者會，現場人夫味滿滿。禾浩辰透露已登記成為人夫，準備與太太吳品潔籌辦婚禮，但2021年就登記、還與「啦啦隊甜心」甘煖琳育有一對兒女的李國毅，卻宣告「不補辦婚禮」，他身為泰山望族又是家中獨子，不辦的原因是「不喜歡麻煩，本來就低調」，甚至承認：「我滿任性的。」

李國毅（右）在劇中挑戰詮釋同性戀，被直男禾浩辰硬生生「掰彎」。（記者潘少棠攝）

李國毅在《小孩才做選擇》挑戰詮釋同性戀，被直男禾浩辰硬生生「掰彎」。兩人回憶跨年夜當天竟然是在拍「裸睡戲」，讓禾浩辰驚呼：「這輩子沒想過在跨年夜跟另一個男生袒裎相見。」他笑說：「只有裸上身啦，下半身要付費才可以看。」表示兩人在角色設定上曾討論過：「我們都喜歡彼此的肉體，喜歡黏在一起的感覺，所以戲裡大家可以期待一下。」

請繼續往下閱讀...

李國毅的角色為高中老師，坦言準備角色時其實非常緊張。（記者潘少棠攝）

李國毅的角色為高中老師，坦言準備角色時其實非常緊張，「這次演老師，我反而覺得比演學生還緊張，因為老師是一個『不能失控』的人。」他觀察到老師最厲害的其實是情緒管理，因此刻意在表演上做減法，希望呈現一種「出事的時候，你會想找他」的感覺。

李國毅（右）在劇中與禾浩辰之間有著祕密的伴侶關係。（記者潘少棠攝）

對於劇中與禾浩辰之間的祕密伴侶關係，李國毅形容這是一種「安靜的愛」，「不是激情，是日常；不是擁抱，是眼神；不是承諾，是習慣」，他認為越壓抑的感情越不能演滿，「多停一秒、呼吸重一點，讓觀眾自己去感受那個重量」，外表平靜但內心有許多故事，他2008年在《愛的發聲練習》演同志，暌違10多年再度挑戰同性愛情，這次有更多親密和深刻的接觸，特別感謝禾浩辰，「兩人不藏私的分享多年秘密，戲拍完交到非常好的兄弟」。

李國毅暌違10多年再度挑戰同性愛情劇本。（記者潘少棠攝）

李國毅自曝戲外超愛逗弄禾浩辰，他使出專業撩妹技巧「男教男用」，笑說：「浩辰很可愛吧，笑瞇瞇的，個性也很好，所以我就喜歡逗弄他一下，各種調戲、撫摸，他都會臉紅，把以前覺得女生會開心的方式用在他身上。」對於這對CP的「化學反應」，禾浩辰透露自己的角色是因為李國毅才「重新站起來」，被導演吳建新追問：「哪裡站起來？」引發全場大笑。

禾浩辰也大方分享，拍親密戲前有先跟老婆吳品潔報備，甚至開玩笑歡迎李國毅「入贅」：「報備之外，我們也聊過，以後家庭成員只能多、不能少，所以歡迎國毅哥加入，我們就慢慢變成一個大家庭。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法