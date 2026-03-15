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娛樂 音樂

才剛認愛袁惟仁20歲正妹女兒 Ｈowz怒摔手機眾人嚇傻

Howz現身信義區吸引人潮聚集。（Light House提供）Howz現身信義區吸引人潮聚集。（Light House提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕HowZ日前認愛已故音樂人袁惟仁20歲女兒「梓蛋」袁融，鬆口交往半年，剛發行第二張個人專輯《The Bloomin Prince / 花花公子》的他，13日快閃台北信義區的大縱酒聖地首唱3首新歌，吸引人潮聚集，唱到主打歌《大說謊家》時，不少人跟著大合唱，有人點播去年發行的《凌晨五點鐘》，HowZ也不改幽默本性說：「當然沒問題，我們等等『凌晨五點』再來唱這首才應景。」

Howz認愛袁惟仁的女兒梓蛋。（翻攝自IG）Howz認愛袁惟仁的女兒梓蛋。（翻攝自IG）

自去年10月陸續發行新歌的HowZ，每首歌都有代表的花和花語，主打歌《大說謊家》借用罌粟花的劇毒比喻感情中致命誘惑的危險關係，遭受背叛的人如同吸食鴉片一樣，既痛苦又無法抽離，甚至無視自身的痛苦，用認錯等手段來挽回感情。

《大說謊家》MV由曾入圍金鐘肯定的夏騰宏獨挑大梁演出，完美演繹遭受背叛時的痛苦狀態，拍攝當天HowZ也到現場探班，趁機向夏騰宏請益如何訓練演技。正式上線後，不少人直呼歌曲真的很虐心。

Howz現身信義區吸引人潮聚集。（Light House提供）Howz現身信義區吸引人潮聚集。（Light House提供）

不過，當初在MV上線之前，HowZ複製MV中最劇烈的劇情片段作為前導宣傳素材，一幕怒摔手機的畫面引起廣大網友討論，網友們紛紛為手機請命、請他手下留情。更歪樓安慰表示「我們不會說謊騙你，不要衝動」，當時壓力山大的HowZ被廣大網友逗樂，暫時放下發片前的緊張情緒。

《The Bloomin Prince / 花花公子》已全面發行，實體專輯首批也即將完售，欲購買收藏請洽唯一銷售通路街聲平台，更多HowZ相關訊息可鎖定官方社群平台。

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