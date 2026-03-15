INFINITE張東雨變叫賣哥？情人節狂送禮物急喊：我是個歌手

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團INFINITE成員張東雨昨天（14日）於三創CLAPPER STUDIO舉行《2026 JANG DONG WOO FAN PARTY : SUPER WHITE DAY》，以白色情人節為主題與INSPIRIT（粉絲名）見面，開場時他嘗試用中文與粉絲互動，原本想說「我喜歡你們」，卻一度說成「我想吃」，引來現場一陣爆笑。

張東雨昨在台開唱，表演多首夯曲，掀起尖叫聲。（RICHINING提供）

活動以《ROMEO》與《人生》兩首歌揭開序幕，舞台結束後，他先用中文向台下說「好久不見」，除了嘴甜告白粉絲，台下也教他說「你是我的女朋友」，他跟著練習後又自己補上一句「你是我的老婆」，馬上被主持人梅伯吐槽：「你根本都會啊！」

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張東雨再度與Dcard合作，由梅伯擔任主持人。（RICHINING提供）

張東雨提到自己暌違6年8個月推出個人迷你專輯，也回憶去年7月來台時曾讓粉絲搶先聽新歌，「你們給了我滿滿的愛」。他也對台下說：「各位，我真的很久才回來，但你們也是我最常來的一個地方。」聊到來台行程時，他透露自己上台前吃了一顆刈包，前一晚還去夜市吃了冰火湯圓。

張東雨準備超多白色情人節禮物要給粉絲。（RICHINING提供）

「WHITE Talk：東雨的告白」單元除了回顧他近期個人活動，還準備隨行杯、毛毯與行動電源等周邊抽送台北粉絲，連這次海報封面的紅色毛衣都要送，他邊介紹邊覺得怪，自己笑說「我不是來賣東西的喔，我是歌手！」張東雨不但自己抽、自己念，甚至還親手送，光送禮橋段就近30分，誠意大爆發。

張東雨又唱又跳。（RICHINING提供）

「LOVE SONG Playlist」單元他清唱多首應景情歌的片段，之後則準備中文歌曲《情非得已》送給台灣粉絲。後半段互動環節中，他下台到觀眾席與粉絲近距離交流，並透過任務遊戲與觀眾互動。表演部分張東雨帶來包括《Tik Tak Toe》與專輯主打歌《SWAY》，最後在《GOOD BOY》與安可曲《Nothing’s Over》中結束整場活動，張東雨最後再次向粉絲表達感謝之外，更約定一定會再來。

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