台北「ONCE CITY MAP」掀風潮 民眾踩點TT、THIS IS FOR等巨型歌名地標

席捲全球的韓國女團TWICE將在台北大巨蛋破紀錄三連霸開唱，TWICE台北城市行銷計畫「ONCE CITY MAP」也於今日全面啟動。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕席捲全球的韓國女團TWICE將在台北大巨蛋破紀錄三連霸開唱，台北市長蔣萬安今（15）在社群平台發布「ONCE CITY MAP」，包含8大官方限定活動，要把台北變成ONCE CITY，整座城市都是TWICE！台北市政府也透露，將於明（16）日啟動「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，只需在任一打卡點拍攝舞蹈短影音並上傳社群平台，就有機會獲得「台北—首爾來回機票」、星級飯店住宿券及演唱會限定神秘應援禮。

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消息一公開，馬上有ONCE至9處「神曲打卡點跳舞挑戰」，與特製巨型歌名地標合照打卡，紛紛在Threads上分享進度。網友也分享，自己媽媽雖然不追星，不過看到歌名地標還是拍照，搶先搜集一個點。

蔣萬安臉書留言補充，9處「神曲打卡點跳舞挑戰」位於西門町彩虹步道《What is Love?》、大稻埕五號碼頭《TT》、大安森林公園《I CAN’T STOP ME》、松山車站《FANCY》、市府市民廣場《Feel Special》、花博公園《Strategy》、貓空纜車《The Feels》、南港車站／南興公園《One Spark》以及新北投車站《THIS IS FOR》等。

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