台灣辣椒醬紅到中國 瞿穎上PAPI醬節目忍不住偷吃半罐

中國網紅「PAPI醬」姜逸磊是上海首代網紅之一。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國網紅「PAPI醬」姜逸磊是上海首代網紅之一，早在2016年就以一支變聲吐槽短片爆紅，被封為「第一網紅」。日前被譽為「中國初代超模」的女星瞿穎登上PAPI醬的節目，大力推薦一款來自台灣的「鵝油辣椒」，她還說為了這瓶辣椒醬，寧可多花一點錢，也要買到這味佳餚。瞿穎還透露，這辣椒其實是台灣朋友送給她的，沒想到一吃就上癮。

中國女星瞿穎（右）帶了台灣的鵝油辣椒上PAPI醬（左）節目。（翻攝自微博）

近年因參加《乘風2023》（浪姐4）再度翻紅的瞿穎，本身是湖南人，非常喜歡吃辣。某日一位台灣朋友送她辣椒，原本她還有點吃驚：「竟然有人送湖南人辣椒？」豈料獨特的鵝油辣椒讓她驚為天人，大呼「沒吃過這個口味」，之後更是大力推薦。

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瞿穎（左）上PAPI醬節目前，忍不住打開鵝油辣椒，竟吃掉半罐。（翻攝自微博）

瞿穎愛吃的鵝油辣椒，在台灣1罐售價約270元。最有趣的是，原本錄影前瞿穎帶了一罐鵝油辣椒，想在節目上展示，沒想到錄影前她就忍不住嘴饞打開來配餐，一口氣竟吃掉半罐。上節目談起這件事時，瞿穎哈哈大笑直說：「真的太好吃了。」

瞿穎超愛的鵝油辣椒，在台灣賣場售價大約270元。（翻攝自微博）

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