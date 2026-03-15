張信哲宣告「做你的男人」甜爆！「張太太」衝上前現蹤了

〔記者張釔泠／台北報導〕「情歌王子」張信哲「未來式Our Story」世界巡迴演唱會持續航行全球，繼去年歐美8場所戰皆捷，昨（14日）再啟動，展開紐澳3站，來到首站奧克蘭，在指標場館Spark Arena盛大開唱。當晚共有1萬名粉絲湧入會場，門票一開賣即掀起搶購熱潮，主辦單位緊急加開座位仍全數售罄，讓Spark Arena化身為2026一開春海外最熱鬧的華語音樂舞台。

張信哲首度到紐西蘭開唱。（潮水音樂提供）

張信哲一登場便用在地問候拉近距離，他開心表示：「真的非常開心來到全世界最早起的國家，但是對我來說，也是一個全新的開始，這是我們2026年『未來式Our Story』海外巡迴的第一站，所以呢，真的這就是冥冥中的安排，要跟你們打個招呼～Kia Ora～啦！」用毛利語「Kia Ora」瞬間點燃全場氣氛，觀眾報以熱烈歡呼與掌聲，一開金口就掀起轟動。

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張信哲首度到紐西蘭開唱。（潮水音樂提供）

張信哲直言這場演出對巡演團隊意義非凡：「第一次！真的是第一次！今年的海外巡迴，不但是第一次來到紐西蘭，更是第一次來到奧克蘭，這次要再次跟大家說，久等了。」讓當地歌迷都格外感動。

張信哲也特別為奧克蘭站準備驚喜，加碼演唱歌曲《我們愛這個錯》。這首歌正是他第一張專輯中的第一主打歌，對他而言意義非凡。他分享：「在第一時區唱我個人歌唱生涯的第一首歌，相當有意義。」這段象徵音樂起點的演出，也讓不少資深歌迷格外感動。

張信哲首度到紐西蘭開唱。（潮水音樂提供）

當晚適逢3月14日白色情人節，演出更添浪漫氛圍。張信哲演唱《做你的男人》時，大螢幕畫面出現他與台下觀眾比心的甜蜜畫面，唱完後他笑著問大家：「大家知道今天是白色情人節嗎？」接著又詢問觀眾：「你們是跟喜歡的人一起來看嗎？還是跟另一半來看？」還打趣地問女生們：「那女生今天都有回禮嗎？」結果台下「張太太」們紛紛大喊要送巧克力給張信哲，甚至有人跑到台前遞上禮物，整個場館瞬間充滿粉紅泡泡，氣氛甜到不行。

張信哲首度到紐西蘭開唱。（潮水音樂提供）

除了舞台上的甜蜜互動，張信哲也分享這次在奧克蘭拍攝巡演City Walk影片的趣事。他笑說：「同事提醒我來紐西蘭可以要找一些吉祥物，所以我打算要找漂亮的紅香菇，但是可惜沒有找到！」接著還撒嬌地向歌迷喊話：「你們要不要寄些給我？」全場立刻爆出尖叫聲。

他也提到：「難得的機會讓我好好認識這個城市，雖然我們在拍攝的路上還是有很多人認出我來，但謝謝你們只有在旁邊注目，沒有來影響我拍攝，謝謝，但是很開心，這裡是個很美的城市！」

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