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娛樂 最新消息

恭喜！禾浩辰、吳品潔登記結婚 露面「做錯1件事」急喊：老婆對不起

〔記者李紹綾／台北報導〕禾浩辰去年12月底向女友吳品潔求婚成功，他今（15日）出席公視台語台《小孩才做選擇》記者會。受訪透露已完成登記，但細問日期，他一連講錯3次，引起全場大笑。

禾浩辰去年12月底向女友吳品潔求婚成功。（記者潘少棠攝）禾浩辰去年12月底向女友吳品潔求婚成功。（記者潘少棠攝）

禾浩辰透露登記日是長輩特別請人合八字算的好日子，但他一時忘記是哪一天，現場緊張到額頭爆汗，在經紀人提醒下，才想起是1月30日登記，直喊：「好熱，我記性不太好，老婆請多體諒。」劇中與他演CP的李國毅趕緊解圍說：「我們現在看到彼此都還會有點害羞，他可能還有點無法反應。」禾浩辰也趕緊透過鏡頭向老婆道歉求饒：「浩辰會深刻檢討。」

禾浩辰透露登記日是長輩特別請人合八字算的好日子，卻一時忘記是哪一天。（記者潘少棠攝）禾浩辰透露登記日是長輩特別請人合八字算的好日子，卻一時忘記是哪一天。（記者潘少棠攝）

禾浩辰分享，登記結婚當天，他與吳品潔都穿了白色西裝，代表很自在、很純潔的愛情，再邀請幾個好友當證婚人，結束後再一起吃飯。他透露兩人早在求婚前就已叫對方老公、老婆，婚禮則在籌備中，笑說：「一切聽老婆安排，我就負責出席、出錢。」

然而，今年的農曆年，是兩人成為夫妻的首次過年，禾浩辰一臉幸福的說，年夜飯是他和媽媽煮，「娶老婆是要來寵的，但她會想要洗碗」，至於做人進度，他說：「我們先享受兩人時間。」

禾浩辰（左）與李國毅此次難得挑戰全台語演出。（記者潘少棠攝）禾浩辰（左）與李國毅此次難得挑戰全台語演出。（記者潘少棠攝）

禾浩辰與李國毅此次難得挑戰全台語演出，兩人拍攝期間都相當兢兢業業地練習台語。禾浩辰表示，多虧現場隨時有台語老師指導，讓他在表演時能更安心掌握語感；談到最難忘的台語台詞，禾浩辰則笑說自己印象最深的是一句對李國毅說的「讚讚讚！」被追問到底哪裡讚時，禾浩辰幽默回應：「各方面都讚！」

李國毅劇中與禾浩辰演出CP。（記者潘少棠攝）李國毅劇中與禾浩辰演出CP。（記者潘少棠攝）

公視台語台成長療癒家庭劇《小孩才做選擇》透過未婚懷孕、多元成家與世代關係等議題，描繪年輕人在成長過程中面對愛、責任與選擇的掙扎與勇氣。該劇由華星八方傳播股份有限公司製作，預計於2026年第四季在公視台語台播出。

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