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中國頂流小生成毅爆生日造假 裝嫩不成恐遭警方介入調查

中國男星成毅遭爆年齡造假。（翻攝自微博）中國男星成毅遭爆年齡造假。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星成毅演紅《琉璃》、《蓮花樓》等夯劇，晉升頂流男神，甚至一度因為太紅爆出人身安全受威脅，外界將他視為「90生」（1990年之後出生）的當紅小生之一。最近成毅怒告黑粉，民事裁定書在網路瘋傳「傅詩淇（成毅本名）1989年4月13日生」，與他對外所稱的生日「1990年5月17日」完全不同。粉絲大為震驚，爆出年齡造假疑雲，更有網友認為：他連生日都是假的，還有什麼是真的？

成毅怒告黑粉，沒想到判決書上的出生年月日竟與官方公布不同。（翻攝自微博）成毅怒告黑粉，沒想到判決書上的出生年月日竟與官方公布不同。（翻攝自微博）

中國戲劇圈向來以每5歲做一區隔，拿年紀相仿的小生、花旦比對，例如：85花、85生、90花、90生，故84或89年出生的藝人就會故意把年紀自動減少1歲，生怕自己被外界覺得「老了」。

中國男星成毅原本是有名的靈負評男神，現卻陷年紀造假風波。（翻攝自微博）中國男星成毅原本是有名的靈負評男神，現卻陷年紀造假風波。（翻攝自微博）

成毅之前上節目曾被問及哪一年出生？他回答自己是1990年出生，被網友質疑說謊。成毅前經紀人梁婷出面澄清，並將過錯往自己身上攬，她說「這事怪我，不是成毅的問題，他家人那時跟我說，成毅是跟奶奶長大，報戶口時報大一歲，是為了早一年上學，真實就是90年生的」。她解釋成毅的公開資訊都是她的決策，與成毅無關，但對於連日期都不一樣，梁婷並未多做說明。

成毅的黑粉質疑梁婷的說法，有違法嫌疑，並表示：難道為了早一年上學，就能隨意更改出生日期嗎？並要求中國警方介入調查。

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