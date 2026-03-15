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娛樂 日韓

經典賽》日本爆冷出局WBC！二宮和也發文：難以接受

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本國民天團「嵐」二宮和也擔任WBC世界棒球經典賽的應援大使，遺憾今天（15日）日本隊輸給了委內瑞拉，隊史首度無緣四強，二宮和也坦言很難立刻接受這個結果，不過看到日本武士隊奮鬥的模樣，自己也獲得了勇氣。

二宮和也擔任WBC官方應援大使，訪問不少球員。（翻攝自X）二宮和也擔任WBC官方應援大使，訪問不少球員。（翻攝自X）

二宮和也所屬的「嵐」自3月13日起在北海道札幌巨蛋舉行一連三天的最後巡迴演唱會《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》，不過人在北海道的二宮和也仍時刻關注WBC賽事，在日委大戰之後，今天於X上發文：「日本武士隊（侍JAPAN）的戰鬥已經結束了，我們也從北海道送上了應援，雖然暫時很難接受這個結果，但在比賽結束之後，在休息室中自然而然地響起掌聲，看到他們拚命奮戰的模樣，讓我也獲得了勇氣。所有支持日本隊的各位辛苦了，謝謝大家。」

WBC應援大使二宮和也發文坦言對結果有點難接受。（翻攝自X）WBC應援大使二宮和也發文坦言對結果有點難接受。（翻攝自X）

日本網友紛紛表示，「謝謝二宮和也成為應援大使，我這次才會看WBC，感受到大家的熱情，感謝日本武士隊、感謝二宮和也的付出」、「相信北海道的歡呼聲也傳到了邁阿密」、「雖然很失望，不過日本武士隊奮戰到最後一刻的英勇表現，我好感動」、「能夠跟二宮和也一起加油，我也很開心」、「謝謝二宮和也的鼓勵」。

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