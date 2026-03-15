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娛樂 最新消息

郭忠祐挑戰驚天「Vogue摔」胡瓜看傻眼當場灑萬元紅包

〔記者傅茗渝／台北報導〕最新一集《綜藝大集合》日前來到桃園「土地公文化館」，帶領觀眾深入了解全台首座伯公信仰文化館。適逢土地公聖誕，製作單位誠意滿滿，不僅以最炸裂的「Ballroom」舞風慶生，更有藝人大膽挑戰高難度舞風，現場氣氛嗨到最高點。

時下最流行「Ballroom」舞風讓現場藝人們壓力山大。（民視提供）時下最流行「Ballroom」舞風讓現場藝人們壓力山大。（民視提供）

節目一開始，舞者們火力全開展現難度極高的「Vogue摔」，讓主持群看得目瞪口呆。胡瓜見狀心癢，隨即提出「記憶舞蹈秀」大賽，由專業舞者出題，讓藝人們分成男女兩組進行舞蹈傳遞。平時舞藝精湛的藝人組這次徹底踢到鐵板，第一棒的籃籃與阿翔在看完考題後紛紛呈現傻眼與崩潰狀態，現場不僅手忙腳亂，接棒的宜芳與檸檬更是滿頭問號，荒謬的傳遞過程引發全場大笑。

沒想到男生組在最後關頭大反轉，郭忠祐更是豁出去丟掉偶像包袱，當場嘗試高難度的「Vogue摔」，帥氣表現贏得雷動掌聲，最終成功率領男生組奪下勝利。

郭忠祐丟掉偶像包袱，挑戰高難度「Vogue摔」。（民視提供）郭忠祐丟掉偶像包袱，挑戰高難度「Vogue摔」。（民視提供）

隨後的遊戲「我們最搖擺」難度更上一層樓，挑戰者需抓著單槓擺盪並跳躍至平衡道具上站立。胡瓜此時「大哥魂」上身，自告奮勇要上場示範並大言不慚地表示要「拯救」郭忠祐，不料他才剛跳上去就立刻落馬。當阿翔提醒他要先擺盪再跳時，胡瓜竟反問「請問要怎麼擺盪」，這句話瞬間讓全場哄堂大笑。儘管胡瓜在過程中不斷發出用力的聲響且屢戰屢敗，但在郭忠祐的全力協助下，最後才終於成功站上平台，讓這場鬧劇式的示範畫下句點。

胡瓜現場送萬元紅包。（民視提供）胡瓜現場送萬元紅包。（民視提供）

進入正式比賽後，藝人組實力大爆發一路過關斬將，胡瓜見狀臨時起意加碼，將平台難度調至幾乎無法站立的魔王等級，讓挑戰者接連失利。關鍵時刻，胡瓜指名郭忠祐與國立體育大學的參賽者搭檔，郭忠祐不負眾望，展現驚人的核心穩定性，不僅自己成功站穩，還帶著搭檔完成挑戰。精彩表現讓現場氣氛瞬間沸騰，胡瓜也大方放送一萬元紅包獎金，為當天節目畫下完美句點。

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