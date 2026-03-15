為TWICE演唱會打造台北限定「ONCE CITY MAP」 民眾：北市府終於肯聽勸

〔記者蔡愷恆／台北報導〕韓團TWICE將於20日至22日，連三天在台北大巨蛋開唱，為迎接粉絲ONCE齊聚台北，台北市長蔣萬安今（15）在社群媒體正式公開台北限定的「ONCE CITY MAP」，打造8大官方應援活動，除了主題車廂、神曲打卡點舞蹈挑戰，還有捷運進站閘門專屬「嗶卡」音效等。消息發布後，已經有許多ONCE至各處尋找「特製巨型歌名地標」，稱讚這次台北為TWICE做的城市應援很夠，也有民眾說，「北市府終於肯聽勸，有點感動。」

「把台北變成ONCE CITY，整座城市都是TWICE！」蔣萬安臉書公布，這次推出8大官方限定活動，除了華山限時POPUP快閃店、松山文創園區巡迴專屬周邊店、台北捷運專屬主題車廂、國父紀念館站捷運閘門全員親自獻聲TWICE嗶卡聲、大巨蛋限定打卡點、天空塔點燈應援、貓空纜車主題車廂，還有精選9大神曲打卡點舞蹈挑戰，也特製巨型歌名地標。

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韓團TWICE將於20日至22日，連三天在台北大巨蛋開唱。台北市長蔣萬安今正式公開台北限定的「ONCE CITY MAP」，打造8大官方應援活動。（翻攝自蔣萬安臉書）

北市府提到，TWICE全體成員首度為台北捷運錄製專屬進站閘門音。演唱會3天期間，粉絲只要在國父紀念館捷運站刷卡進站時，將能聽到成員親自錄製的應援音效，在特定的時間，還將在捷運站內播放限定歌曲迎接粉絲。這次也首度串聯城市地標「台北天空塔」，將於演唱會3天的夜晚，推出專屬應援點燈，與大巨蛋場館周邊佈置相呼應，透過台北全方位限定城市應援。

北市府更規劃「九大打卡點」，將 TWICE 九首經典神曲化為巨型地標，分散設置於台北各大知名觀光景點，包含台北市府前廣場、西門町、大稻埕碼頭等。明（16）也將啟動「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，粉絲只需在任一打卡點拍攝舞蹈短影音並上傳社群平台，就有機會獲得「台北—首爾來回機票」、星級飯店住宿券及演唱會限定神秘應援禮。

此外，自3月16日起至4月15日，台北捷運與貓空纜車將同步推出「TWICE主題應援車廂」。

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