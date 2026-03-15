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娛樂 最新消息

千億媳婦接待網壇球后 近照曝光美到發光

徐子淇顏值驚人。（香港星島日報）徐子淇顏值驚人。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕去年3月過世享耆壽97歲的香港地產巨頭恆基兆業地產創辦人李兆基，他的次子、恒地聯席主席、總經理李家誠2006年和女星徐子淇結婚，婚後她在8年內陸續生下2子2女，每生一胎都獲李兆基豐厚獎賞，舉凡大紅包、遊艇、豪宅、教育基金等，價值總計逾10億港幣（約41億台幣），在香港是赫赫有名的「千億媳婦」。

千億媳婦接待網壇球后 近照曝光美到發光她日前被網友在頂級素食酒吧餐廳捕獲。（香港星島日報）

徐子淇與李家誠結婚20年，多年來專心相夫教子，過低調豪門生活，近年甚少公開露面，近日被網友在中環的新打卡酒吧餐廳巧遇，大讚43歲徐子淇好美；從曝光照片所見，徐子淇身穿幹練西裝外套搭配短裙，露出一雙纖細修長美腿，打扮時尚，當時她站在餐廳一角，與一名外籍男士熱烈交談，似在討論餐廳營運細節。

當今網壇球后莎巴蓮卡。（翻攝自IG）當今網壇球后莎巴蓮卡。（翻攝自IG）

粉絲分享當時遇見徐子淇情況：「在餐廳偶遇徐子淇，擦肩而過，她真的好美好美，頂頂頂頂頂美，好想合影哦，可是我太害羞啦！」粉絲又在發文底下回覆補充：「她整個人都在發光，太美麗了！」更揭開徐子淇當時沒保鑣隨行，相當親民。

據悉，粉絲巧遇的餐廳Peridot是徐子淇與丈夫李家誠去年投資開設頂級素食酒吧餐廳，主打「風土」概念的創意雞尾酒與高級素食，不時有明星名人到訪，徐子淇曾在餐廳接待當今網球球后、白俄羅斯的莎巴蓮卡。 

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