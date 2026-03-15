自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許瑋甯「婚姻陷低潮」！《至少還有月光》配對春風公路戀情曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕導演何蔚庭暌違5年推出全新電影《至少還有月光》，選在昨白色情人節開鏡，找來許瑋甯、「春風」洪瑜鴻、胡宇威同台飆戲，打造出一部充滿移動感的療癒系公路電影。

導演何蔚庭全新電影作品《至少還有月光》14日舉行開鏡儀式。（嘉揚電影提供）導演何蔚庭全新電影作品《至少還有月光》14日舉行開鏡儀式。（嘉揚電影提供）

《至少還有月光》不同於一般浪漫愛情片，將鏡頭拉到整座台灣；故事以一段橫跨南北與離島的旅程為主軸，拍攝地從宜蘭一路延伸到墾丁，再跨海到澎湖，甚至沿著東海岸鐵路取景。

片中許瑋甯飾演生物學研究者「小紀」，表面上擁有令人羨慕的穩定生活，卻在婚姻中逐漸迷失自我。為了家庭與丈夫，她放棄許多夢想與理想，直到某天準備前往墾丁參加自然生態活動時，卻被丈夫臨時爽約。

突如其來的變故，讓許瑋甯不得不一個人踏上旅途，也意外遇見由春風飾演的男子「程揚」。兩人從陌生到同行，一路在公路與海岸線上漂流，夜晚談心、海邊對話，逐漸打開彼此的人生故事。

《至少還有月光》女主角許瑋甯（左起）、導演何蔚庭、男主角春風皆出席開鏡儀式。（嘉揚電影提供）《至少還有月光》女主角許瑋甯（左起）、導演何蔚庭、男主角春風皆出席開鏡儀式。（嘉揚電影提供）

電影最大特色是將「移動」變成敘事核心。從鐵道、公路到海洋，劇組將大量運用台灣自然景觀，包括東海岸鐵路、 墾丁國家公園的海岸線，以及澎湖海域特殊地貌。

據透露，片中最後一段旅程將抵達澎湖沙洲，被象徵為「世界盡頭」，也代表女主角人生的一次重生與告別。

劇組也指出，這次拍攝過程得到臺灣鐵路公司協助，讓鐵道場景能更真實呈現，也讓整部電影多了一層公路與鐵道交織的旅行氛圍。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中