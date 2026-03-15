許瑋甯「婚姻陷低潮」！《至少還有月光》配對春風公路戀情曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕導演何蔚庭暌違5年推出全新電影《至少還有月光》，選在昨白色情人節開鏡，找來許瑋甯、「春風」洪瑜鴻、胡宇威同台飆戲，打造出一部充滿移動感的療癒系公路電影。

導演何蔚庭全新電影作品《至少還有月光》14日舉行開鏡儀式。（嘉揚電影提供）

《至少還有月光》不同於一般浪漫愛情片，將鏡頭拉到整座台灣；故事以一段橫跨南北與離島的旅程為主軸，拍攝地從宜蘭一路延伸到墾丁，再跨海到澎湖，甚至沿著東海岸鐵路取景。

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片中許瑋甯飾演生物學研究者「小紀」，表面上擁有令人羨慕的穩定生活，卻在婚姻中逐漸迷失自我。為了家庭與丈夫，她放棄許多夢想與理想，直到某天準備前往墾丁參加自然生態活動時，卻被丈夫臨時爽約。

突如其來的變故，讓許瑋甯不得不一個人踏上旅途，也意外遇見由春風飾演的男子「程揚」。兩人從陌生到同行，一路在公路與海岸線上漂流，夜晚談心、海邊對話，逐漸打開彼此的人生故事。

《至少還有月光》女主角許瑋甯（左起）、導演何蔚庭、男主角春風皆出席開鏡儀式。（嘉揚電影提供）

電影最大特色是將「移動」變成敘事核心。從鐵道、公路到海洋，劇組將大量運用台灣自然景觀，包括東海岸鐵路、 墾丁國家公園的海岸線，以及澎湖海域特殊地貌。

據透露，片中最後一段旅程將抵達澎湖沙洲，被象徵為「世界盡頭」，也代表女主角人生的一次重生與告別。

劇組也指出，這次拍攝過程得到臺灣鐵路公司協助，讓鐵道場景能更真實呈現，也讓整部電影多了一層公路與鐵道交織的旅行氛圍。

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