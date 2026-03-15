Tiffany結婚甜喊好幸福！曝交往卞耀漢契機：我怕見不到他

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「少女時代」的成員Tiffany上個月與演員卞耀漢登記結婚，最近她上節目大方提及感情，透露雙方有著相同的興趣，且互相尊重及支持，直呼很幸福。

Tiffany上節目坦言，在拍完《逆貧大叔》後怕再也見不到卞耀漢。（翻攝自YouTube）

現年36歲的Tiffany婚後上節目接受漫畫家、主持人金風的訪問，提及感情話題，金風笑說：「哎呀我不是那麼好奇啦，但是觀眾們也會好奇啊。」Tiffany則笑答：「謝謝大家的關愛！」她坦言在兩人合作《逆貧大叔》之後很久才交往，但拍完戲之後覺得「他真的是非常好的人，如果可以見到他就好了，因為他很專業，所以我曾經擔心是不是再也見不到了」。

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被問到是不是卞耀漢先主動邀約？Tiffany害羞坦言是對方先主動，對方具領導特質，雙方在電影、時尚等各種喜好興趣都很合，「我們彼此互相尊重、支持，很幸福。」

Tiffany坦言與卞耀漢結婚後很幸福。（翻攝自YouTube）

卞耀漢所屬的公司Team Hope在2月27日宣布，現年39歲的卞耀漢已與Tiffany登記結婚，成為合法夫妻，婚禮目前還沒有具體的時間地點等細節，不過會僅邀請親朋好友，以禮拜形式簡單舉行，公司也否認Tiffany是帶球嫁。整個婚訊相關消息，全由男方對外發聲，Tiffany也是少女時代中第一位人妻。

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