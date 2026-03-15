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娛樂 最新消息

台北變TWICE城市！捷運嗶卡聲、9大神曲舞蹈點全城朝聖

〔記者鍾志均／台北報導〕K-POP旋風再度席捲台北！繼去年成功打造BLACKPINK與TWICE城市行銷企劃，主辦單位理想國今（15）正式宣布全新城市企劃「ONCE CITY MAP」啟動。

TWICE粉絲名為「ONCE」，因此這次企劃也被形容為史上最大規模的粉絲城市應援行動。官方一次推出8大限定活動，將台北打造成名副其實的「ONCE CITY」，讓粉絲無論逛街、搭車或旅遊，都能隨時遇見TWICE。

主辦單位宣布全面啟動TWICE台北城市行銷計畫「ONCE CITY MAP」。（Live Nation Taiwan提供）主辦單位宣布全面啟動TWICE台北城市行銷計畫「ONCE CITY MAP」。（Live Nation Taiwan提供）

活動中最有趣的設計，莫過於遍布城市的9大神曲打卡舞蹈點。從西門町彩虹步道到大稻埕碼頭，再到大安森林公園、花博公園等熱門地標，每個地點都對應TWICE一首經典歌曲，包括《TT》《What is Love?》《FANCY》《Feel Special》等，粉絲可以現場挑戰舞蹈打卡，拍下自己的K-POP朝聖影片。

演唱會期間，主辦單位也將在臺北大巨蛋周邊打造限定拍照場景，讓粉絲在入場前就能感受滿滿TWICE氛圍。更吸睛的是，台北新地標天空塔也將為TWICE進行限定點燈應援，宣告這場城市級活動正式進入高潮。

TWICE將於下週五起，一連三天攻進台北大巨蛋開唱。（Live Nation Taiwan提供）TWICE將於下週五起，一連三天攻進台北大巨蛋開唱。（Live Nation Taiwan提供）

這次不只是演唱會宣傳，而是直接把整座城市變成TWICE粉絲的遊樂場，從捷運、纜車到城市地標全面佈局，讓粉絲走在台北街頭也像參加一場大型K-POP朝聖活動。

而城市行銷最吸睛的亮點之一，是交通系統全面「TWICE化」；包括台北捷運板南線將推出TWICE主題車廂，粉絲可以搭著主題列車一路朝聖到演唱會場地。

更狂的是，在國父紀念館站的閘門嗶卡聲，也會變成TWICE成員親自錄製的聲音，堪稱K-POP史上首次的「偶像嗶卡體驗」。此外，人氣景點貓空纜車也將推出TWICE主題車廂，粉絲搭著纜車俯瞰大台北時，也能沉浸在K-POP氛圍之中。

● 9首神曲打卡點舞蹈挑戰：

❝一起大跳！精選9大神曲，特製巨型歌名地標，隨機舞蹈挑戰開始❞

●日期：2026.3.16 - 3.22

●地點：西門町彩虹步道 《What is Love?》、大稻埕五號碼頭《TT》、大安森林公園《I CAN’T STOP ME》、松山車站《FANCY》、市府市民廣場《Feel Special》、花博公園《Strategy》、貓空纜車《The Feels》、南港車站/南興公園《ONE SPARK》、新北投車站《THIS IS FOR》

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