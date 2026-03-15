拚氣勢不輸前輩！KISS OF LIFE迷你裙辣翻 台粉湧入舉手力挺

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流音樂盛事《2026 K-WONDER CONCERT》今年邁入第三屆，昨天（14日）在林口體育館熱力登場，吸引大批粉絲到場。演唱會集結多組韓國人氣藝人輪番登台，包括新生代女團KISS OF LIFE、實力派歌手Solar（頌樂）與Moon Byul（玟星），以及人氣女團 ITZY，風格截然不同的藝人接力演出，也讓現場再度沉浸在熱力四射的韓流氛圍之中。

KISS OF LIFE宣布6月在台開唱。（SHOWOFFICE提供）

演唱會由新生代女團KISS OF LIFE率先登場，以充滿張力的舞台揭開序幕。成員們以充滿Y2K風格的舞台服裝亮相，短版上衣搭配亮色皮革與格紋迷你裙，結合青春校園感與街頭時尚元素，活潑又帶點性感魅力。隨著開場曲《Sticky》節奏響起，瞬間點燃全場氣氛；接著的人氣歌曲《Tell Me》與《Midas Touch》，俐落有力的舞蹈搭配穩定高音，充滿舞台魅力，讓現場粉絲熱情回應，氣氛迅速升溫。

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成員們親切向粉絲打招呼，Julie表示：「2026 K-WONDER CONCERT的序幕由KISS OF LIFE揭開，聽說這個演唱會已經舉辦第三屆了，有很多有名的前輩曾經參加過，我們能夠受邀真的非常榮幸。」Belle則說：「感覺好像很久沒有來到台北了，其實去年春天有透過巡迴演出來到台北，當時覺得台北很好玩，這次能再來，真的很開心。」

Natty則好奇地問現場觀眾，有當時看過演唱會的人在嗎？見到現場許多粉絲紛紛舉手，成員們立刻用中文驚呼：「很多耶！」可愛反應引起全場熱烈歡呼。Haneul則分享對台北的美食印象：「在台北遇到的人都很親切，讓我們心情很好。」她笑說在後台已經搶先品嚐了餃子，真的有太多好吃的食物了，最喜歡的就是經典美食「小籠包」。

KISS OF LIFE的JULIE（左起）、HANEUL、NATTY、BELLE熱力演唱。（SHOWOFFICE提供）

隨後她們再以《Get Loud》、《Igloo》與《Bad News》，讓舞台氣氛更加沸騰，充滿自信與能量的表演讓觀眾留下深刻印象。成員們也分享了近期的近況與好消息，表示目前正積極準備下一張專輯，並預告將於四月回歸，讓粉絲相當期待。同時也帶來另一個消息：「其實還有一件更開心的事情要告訴大家，我們新的巡迴2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ，將在6月13日再度來到台北和大家見面！」並詢問粉絲：「你們會來看我們吧？」

成員們表示，在回歸之前能先來台北見到大家真的很幸福，下次再來時，將會帶來全新的歌曲與舞台，希望能和粉絲一起同樂，並感謝大家今天熱情的應援。Haneul也補充分享，為了即將到來的回歸，成員們都換了新的髮色，這是換髮色之後第一次站上舞台與大家見面，「能夠帶著新髮色來見粉絲們真的很開心，下次見面也會帶著更新的面貌和舞台與大家相見！」

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