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娛樂 最新消息

這場同學會太熱鬧！小虎隊紅孩兒徐若瑄都來了 吳奇隆成焦點

開麗同學會，張小燕（前排中）、姜育恆（前排右二），以及吳奇隆（最後排左四）等都出席。（翻攝自臉書）開麗同學會，張小燕（前排中）、姜育恆（前排右二），以及吳奇隆（最後排左四）等都出席。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小虎隊成員之一的吳奇隆，三不五時被爆出和老婆劉詩詩婚姻亮紅燈，3月10日劉詩詩過39歲生日，他又被網友指稱沒有公開獻上生日祝福，就在劉詩詩生日兩天之後，吳奇隆3月12日出席了老東家開麗的同學會，巧的是，開麗也是「39歲」。

吳奇隆（左）返台參加同學會，與劉爾金合照。（翻攝自臉書）吳奇隆（左）返台參加同學會，與劉爾金合照。（翻攝自臉書）

劉詩詩日前過生日，婚姻關係再被關注。（翻攝自微博）劉詩詩日前過生日，婚姻關係再被關注。（翻攝自微博）

吳奇隆返台參加開麗同學會，除了張小燕、姜育恆，包括曾是少女隊的徐若瑄，還有紅孩兒的張洛君、王海輪、張克帆，以及李之勤、姚黛瑋、傅薇、劉爾金、宋少卿等眾多待過開麗的藝人都開心相聚，其中少女隊的王思涵還懷孕了，當天挺著大肚子歡喜出席聚會。

這場同學會太熱鬧！小虎隊紅孩兒徐若瑄都來了 吳奇隆成焦點吳奇隆（左二）和徐若瑄（右二）都出席同學會。（翻攝自臉書）
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

李之勤事後也發文感謝張小燕等昔日老闆，談到：「謝謝在我們年少時的提攜與照顧，願祝您們平安、健康，時時充滿喜樂。」另談到：「這是我一生的福分，當時的大家，都很年輕呀！憧憬著未來，前方美好的夢想使我們義無反顧在90年代國語歌壇，面對急湍與浪潮仍勇往直前。我們真的很幸運，起步在一個誠懇對待、認真教導藝人的公司，學習成為一個方方面面好樣的表演工作者。」

☆飲酒過量  有害健康  禁止酒駕☆

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