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娛樂 最新消息

YOYO台沒禁愛令！草莓姐姐首曝「第一次」內幕 香蕉哥哥臉紅認了

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣知名YouTuber「重機女神」咪妃（Julia）近期積極轉型親子領域，其經營的Podcast節目《咪妃KIDS》迎來一週年，特別邀請到兒童界傳奇「香草CP」香蕉哥哥與草莓姊姊同框。這場驚喜合體不僅讓節目瞬間衝上排行榜第三名，更意外讓咪妃的工作室變成小型粉絲見面會，連工作人員都因為見到童年偶像而感動到發抖。

「香草CP」香蕉、草莓首合體上「咪妃KIDS」PODCAST節目流量暴衝。（咪妃KIDS提供）「香草CP」香蕉、草莓首合體上「咪妃KIDS」PODCAST節目流量暴衝。（咪妃KIDS提供）

咪妃也是兒童口中的榴槤姊姊，與「香草CP」同台，像個小粉絲。（咪妃KIDS提供）咪妃也是兒童口中的榴槤姊姊，與「香草CP」同台，像個小粉絲。（咪妃KIDS提供）

出道超過25年的香蕉哥哥（林掄元）至今仍維持驚人童顏，他在個人IG分享的18年對照影片已突破772萬次觀看，被網友封為「吃小孩凍齡」的頂流巨星。這股不老旋風也讓他代言接不完，從聯名手搖飲到膠原蛋白產品，展現了跨世代的高人氣。

香蕉哥哥因為駐顏有術，手搖飲代言、膠原蛋白代言接不完。（咪妃KIDS提供）香蕉哥哥因為駐顏有術，手搖飲代言、膠原蛋白代言接不完。（咪妃KIDS提供）

談起當初的戀愛契機，這對YOYO家族首對聯姻的夫妻檔在節目中首次披露，兩人其實是被彼此的才華與真心吸引。香蕉哥哥笑說，當年看到草莓姊姊下節目後仍充滿耐心地與小朋友聊天，就覺得這女孩很特別；草莓姊姊則對這位超會創作歌曲、又會照顧人的前輩心生崇拜。回憶起第一次在車上牽手的青澀瞬間，香蕉哥哥至今仍會臉紅，草莓姊姊卻幽默吐槽當時心裡只覺得「就這樣嗎」，逗得現場大笑。

香草CP曾準備「婚後就退隱」 ，沒想到身價暴漲。（咪妃KIDS提供）香草CP曾準備「婚後就退隱」 ，沒想到身價暴漲。（咪妃KIDS提供）

兩人結婚至今已滿8年，育有5歲兒子小新，婚後生活依舊如熱戀般甜蜜。儘管當初曾擔心結婚會讓「哥哥姊姊」形象受損、甚至做好退隱打算，沒想到升格人夫、人妻後反而更受家長歡迎。香蕉哥哥分享，維持感情的祕訣在於「不要試圖改變對方」，草莓姊姊則大讚丈夫每年堅持寫卡片、還會帶著兒子演戲送花的儀式感。

有趣的是，這對兒童界巨星在面對兒子「小新」時也有吃癟的時候。草莓姊姊自嘲想栽培兒子學小提琴，卻被小新反嗆「喜歡妳怎麼不自己學」；而香蕉哥哥想偷偷餵兒子吃巧克力收買感情，竟反被小新以「我還沒8歲不能吃」告狀檢舉。

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